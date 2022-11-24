Такой вкусный кебаб вы еще не ели: рецепт от известного шеф-повара

Оказывается, кебаб из телятины готовить просто. А если сделать это блюдо по рецепту известного шеф-повара - то она просто таки поразит вас и ваших гостей непревзойденным вкусом!
Рецептом именно столь вкусного кебаба поделился в эфире программы "Ранок вдома" на телеканале "Дом" популярный кулинар Чаба Бакош.
Чтобы повторить кебаб из телятины по рецепту Чабы Бакоша, вам понадобятся:
А для гарнира возьмите:
В фарш положить измельченную зелень, лук, чеснок, приправы. Перемешать и отбить фарш, чтобы он стал однородным. Оставить мясную смесь на 10 минут - дать "отдохнуть".
Сформировать колбаски и наколоть их на деревянные шпажки. Жарить до готовности на сковороде или запекать в духовке.
Для гарнира идеально подойдет кускус. Кстати, интересный факт: в культуре народов Северной Африки кускус - символ удачи и благословения, его принято готовить на новоселье.
Чтобы приготовить кускус, положить перцы, вяленые томаты и полить оливковым маслом.
Добавить свежевыжатый сок лимона, залить кипятком и накрыть крышкой, чтобы пропарилось в течение 10 минут.
Подавать готовый кебаб следует с кускусом, лавашем и зеленым луком.
Приятного тебе аппетита!
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