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Такой вкусный кебаб вы еще не ели: рецепт от известного шеф-повара

Приготовьте кебаб из телятины (кадр из видео)
Автор: Дмитрий Войналович

Оказывается, кебаб из телятины готовить просто. А если сделать это блюдо по рецепту известного шеф-повара - то она просто таки поразит вас и ваших гостей непревзойденным вкусом!

Рецептом именно столь вкусного кебаба поделился в эфире программы "Ранок вдома" на телеканале "Дом" популярный кулинар Чаба Бакош.

Как готовить кебаб из телятины

Чтобы повторить кебаб из телятины по рецепту Чабы Бакоша, вам понадобятся:

  • телячий фарш - 1 кг
  • лук - 1 кг
  • петрушка - несколько веточек
  • кинза - несколько веточек
  • чеснок - 2 зубчика
  • перец черный
  • зира
  • соль

А для гарнира возьмите:

  • кускус - 150 г
  • каперсы - 10-12 шт.
  • вяленые томаты - 3-4
  • лимон - 0,5 шт.
  • оливковое масло - 50 мл
  • лук зеленый - 3-4 перьев
  • лаваш - 2-3 шт.

Как готовить блюдо

В фарш положить измельченную зелень, лук, чеснок, приправы. Перемешать и отбить фарш, чтобы он стал однородным. Оставить мясную смесь на 10 минут - дать "отдохнуть".

Сформировать колбаски и наколоть их на деревянные шпажки. Жарить до готовности на сковороде или запекать в духовке.

Для гарнира идеально подойдет кускус. Кстати, интересный факт: в культуре народов Северной Африки кускус - символ удачи и благословения, его принято готовить на новоселье.

Чтобы приготовить кускус, положить перцы, вяленые томаты и полить оливковым маслом.

Добавить свежевыжатый сок лимона, залить кипятком и накрыть крышкой, чтобы пропарилось в течение 10 минут.

Подавать готовый кебаб следует с кускусом, лавашем и зеленым луком.

Приятного тебе аппетита!

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