Такий смачний кебаб ви ще не їли: рецепт від відомого шеф-кухаря

Як готувати кебаб з телятини

Щоб повторити кебаб із телятини за рецептом Чаби Бакоша, вам знадобляться:

телячий фарш - 1 кг

цибуля - 1 кг

петрушка - кілька гілочок

кінза - кілька гілочок

часник - 2 зубчика

перець чорний

зіра

сіль

А для гарніру візьміть:

кускус - 150 г

каперси - 10-12 шт.

в'ялені томати - 3-4

лимон - 0,5 шт.

оливкову олію - 50 мл

цибулю зелену - 3-4 пірʼїни

лаваш - 2-3 шт.

Як готувати страву

У фарш покласти подрібнену зелень, цибулю, часник, приправи. Перемішати і відбити фарш, щоб він став однорідним. Залишити м’ясну суміш на 10 хвилин - дати "відпочити".

Сформувати ковбаски й наколоти їх на дерев'яні шпажки. Смажити до готовності на пательні чи запікати у духовці.

Для гарніру ідеально пасуватиме кускус. До речі, цікавий факт: в культурі народів Північної Африки кускус є символом удачі та благословення, його прийнято готувати на новосілля.

Щоб приготувати кускус, до крупи покласти перці, в'ялені томати та полити оливковою олією.

Додати свіжовичавлений сік лимона, залити окропом та накрити кришкою, щоб пропарилося протягом 10 хвилин.

Подавати готовий кебаб варто з кускусом, лавашем і зеленою цибулею.

Смачного!