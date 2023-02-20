Народные приметы для привлечения денег: что поможет вам стать богатыми

Наши предки с древних времен верили в различные знаки, приметы, которые сулили привлечение достатка и богатства. В современном мире на такие вещи не обращают внимания, хотя благодаря приметам можно привлечь в свою жизнь все желаемые блага - богатство, успех, достаток и счастье.

Какие приметы о деньгах действительно работают - читайте в материале ниже.

Не храните в кошельке много мелких монет. Каждое воскресенье всю мелочь вынимайте, чтобы потратить или раздать бедным. Иначе будете богаты только мелкими деньгами.

Никогда не давайте в долг по понедельникам - всю неделю будете отдавать деньги из дома.

Если вам нужно отдать кому-то долг - сделайте это утром, тогда деньги будут водиться. Купюру сложите вдвое и так отдавайте.

Старайтесь деньги не разменивать, так как это нарушает их энергетику. Бумажные менять на монеты - к слезам, крупные купюры на мелкие - к тратам.

Не держите на столе пустые бутылки - к разорению, ссорам, горю и слезам. И не сидите на столе - к бедности.

Чтобы деньги прибывали, складывайте все купюры по порядку и к себе "лицом".

Когда к вам пришли большие деньги, отложите одну купюру и всегда носите ее с собой в кошельке. Она будет притягивать денежные потоки. Тратить и разменивать ее нельзя.

Старайтесь не класть деньги на стол - к материальным потерям.

Крошки со стола не собирайте в мусорное ведро. Лучше их отдать птицам на улице.

Если вы за неделю не менее трех раз встретили одного и того же человека - ждите крупное везение.

Не поднимайте на улицы монеты - они могут принести негативную энергетику. Обойдите такую монетку стороной.

Под коврик входной двери положите несколько монеток - они станут "указателем" для денежного потока.

С древних времен женщины носили серьги, браслеты и бусы с крупными камнями - они привлекают богатство, поэтому старайтесь чаще носить такие украшения. У мужчин такими магнитами служат перстни, булавки, запонки, часы из золота, серебра, с драгоценными камнями.

От денежных потерь отлично защищает камешек горного хрусталя, который можно носить с собой в сумочке.

Не ставьте на пол сумку, в которой находятся деньги - к финансовым потерям.

Кошелек никогда не должен быть пустым - оставляйте там хотя бы одну бумажную купюру и немного мелочи.

Никогда не жалуйтесь на нехватку денег - это привлекает материальные трудности.

Не копите на "черный день" - собирайте средства на что-то позитивное и хорошее.

Все финансовые документы храните в закрытом конверте или красной папке - это убережет вас от проблем с оплатой счетов.

Не храните в доме или кошельке порванные купюры - обменяйте их на целые в банке, иначе от вас отвернется финансовый успех.

При оплате покупок старайтесь деньги положить на прилавок, а сдачу взять из рук у продавца.