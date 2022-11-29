Не совершайте этих ошибок. Как правильно завершать романтические отношения: советы психолога

Как правильно завершать отношения

“Для определения незавершенных отношений в психологии существует специальный термин – “гештальт”. Он означает, что жизнь снова и снова будет возвращать вас к невыполненному уроку. Именно поэтому в отношениях, которые вас не устраивают, нужно ставить точку. Хотя идеальных сценариев расставания не существует, есть лайфхаки, которые делают эту процедуру эффективной и не столь болезненной”, - говорит Щербань.

Ниже – несколько действенных советов мужчинам и женщинам.

Прощайтесь в нейтральном месте

Прощальный разговор лучше провести в нейтральном месте. Там, где вы больше не планируете бывать. Это может быть уютное кафе или ресторан. Прощаться дома или в месте первого свидания не стоит: в будущем они станут для вас триггером. Напоминать о партнере будут и его ценные подарки, потому их тоже желательно вернуть. Прощаться по телефону или по электронной почте можно только тогда, когда вы не можете встретиться физически (например, кто-то из партнеров живет за границей). Чтобы закрыть гештальт и расставить все точки над і, нужно встретиться лицом к лицу.

Четко сформулируйте причину расставания

Объяснить, почему вам следует разойтись, бывает непросто. Особенно если решение принимается спонтанно, на эмоциях. Прежде чем разговаривать с партнером составьте список существующих проблем и попробуйте объяснить себе, почему их нельзя решить. Если вы будете путаться в аргументах, партнер будет считать, что вы еще не определились. Говорите только правду: вымышленный повод его не убедит. И не вините себя за то, что стали инициатором расставания, ведь вскоре вы начнете жалеть бывшего и попытаетесь загладить вину, которой на самом деле нет.

Не ставьте отношения на паузу

Во время прощания партнер может начать торговаться, пытаясь убедить вас, что все можно изменить к лучшему. Обещает исправиться… В этот момент нельзя давать ему даже маленькую надежду на восстановление отношений. Это только продолжит взаимные страдания. Ставить отношения на паузу – тоже не лучший вариант. Подобные паузы почти всегда заканчиваются расставанием. Но вы потеряете несколько месяцев, или год.

Не обижайте и не обвиняйте партнера

Используйте в разговоре технику "я-сообщений": они не будут оскорблять партнера и провоцировать его на агрессию. Говорите: "Я еще не готова стать мамой", а не "Ты достал меня разговорами о ребенке". Или "Я устала от наших отношений" вместо "Ты мне надоел". Не вините партнера во всех грехах. Уважайте человека, которого когда-то любили. Это позволит разойтись более или менее мирно.

Прекратите контакты

Не звоните прежнему и не отправляйте ему сообщения в мессенджерах, даже если вы договорились остаться друзьями. Он воспримет этот жест как завуалированный сигнал о том, что вы хотите восстановить отношения. Не обсуждайте подробности отношений с общими друзьями – они все скажут бывшему.

Оставьте негатив в прошлом

Завершение отношений – процесс не только внешний (недостаточно просто прекратить жить вместе), но и внутренний. Нужно оставить в прошлом все переполняющие вас обиды, негатив и претензии. Есть несколько обязательных этапов, которые нужно пройти, чтобы появилась возможность двигаться дальше. Это: отрицание, злоба, печаль и принятие. Дело в том, что после завершения отношений психика требует времени для адаптации. Иногда, чтобы прийти в себя, нужен год и больше. Главная задача в этот период: выбросить бывшего из мыслей. Это нужно для того, чтобы новые отношения строились на настоящих чувствах, а не были попыткой приглушить душевную боль или сделать больно бывшему. Также не стоит романтизировать воспоминания, ибо это заставит вас думать, что вы допустили ошибку, выбрав свободу.

Разорвите замкнутый круг

Используйте время между старыми и новыми отношениями, чтобы сделать нужные выводы. Так вы обезопасите себя от старых ошибок. Подробно разобрать ситуацию поможет консультация психолога. Довольно часто женщины выбирают партнеров, ориентируясь на паттерны с детства. Отношения мамы и папы становятся для них шаблоном во взрослой жизни. Например, если девочку избивал отец, она подсознательно будет искать партнера-абъюзера не понимая, почему снова и снова сталкивается с насилием в отношениях. Без терапии этот замкнутый круг не разорвать.

Не оставайтесь в одиночестве

Проводите время с друзьями и семьей – они не дадут вам зациклиться на переживаниях. Избегайте каких-либо контактов с бывшим. Если вам не удалось остаться друзьями, отпишитесь от его страницы в соцсетях. Не бывайте в совместных компаниях и местах, где вы можете его встретить. По крайней мере, первое время.

Не сравнивайте нового партнера с бывшим

Заводить с любимым разговоры о предыдущих отношениях, перечисляя претензии к прежнему – плохая идея. Когда вы уже в отношениях, не рассказывайте, каким классным любовником был бывший, как легко он мог починить утюг. Его незримое присутствие постепенно разрушит новый союз. Пусть прошлое останется в прошлом.

Не бойтесь быть свободной

Не держитесь за человека, который делает вам больно, потому что боитесь остаться в одиночестве. Найти идеального партнера можно только тогда, когда вы знакомитесь и встречаетесь с новыми людьми. А делать это можно, когда вы совершенно свободны. Итак, если вы чувствуете, что устали от партнера, скорее всего вам нужно с ним попрощаться.