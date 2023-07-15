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Смотрите, как будут выглядеть новые офисные центры во Львове (фото)

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Львов, Суббота 15 июля 2023 11:47
Смотрите, как будут выглядеть новые офисные центры во Львове (фото) По первоначальному замыслу офисные центры должны были выглядеть так (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Во Львове частично изменили проект строительства на перекрестке улиц Стрыйской и Научной. Один из запланированных апарт-отелей станет офисным центром, а высоту другого снизят на 9 м.

Об этом пишет "Львівський портал".

Что известно о масштабном строительстве

В целом на этом участке планируют построить апарт-отель, офисный центр с подземным паркингом, спортивно-офисный центр, ресторан и многофункциональное здание общественного назначения с заведениями питания и подземным паркингом.

Новые офисы смогут вместить около 2000 работников. Два здания будут снабжены подземными паркингами, которые одновременно смогут использоваться как укрытие.

В каждой секции дома №1 на каждом этаже будет специальная безопасная комната, спроектированная по нормам, действующим в Израиле. Она будет иметь утолщенную стену, двойное армирование и отдельные инженерные сети.

Смотрите, как будут выглядеть новые офисные центры во Львове (фото)Смотрите, как будут выглядеть новые офисные центры во Львове (фото)Новый план строительства (фото: portal.lviv.ua)

Каким был предыдущий план строительства

Предыдущий план проекта предусматривал строительство двух апарт-отелей высотой 64 м и 44 м, которые в народе уже успели прозвать "свечами" из-за визуального сходства с ними, а также спортивно-офисного центра, торгового центра и двух ресторанов.

Отметим, что разрешение на строительство предоставили в 2019 году, но в 2020 году внесли изменения в проект - тогда увеличили площадь для пространства возле озера напротив парка и перенесли спортивно-офисный центр на первый план, а апарт-отель расположили за ним. Общая площадь строительства - 3 га.

Смотрите, как будут выглядеть новые офисные центры во Львове (фото)Смотрите, как будут выглядеть новые офисные центры во Львове (фото)Смотрите, как будут выглядеть новые офисные центры во Львове (фото)Визуализация плана строительства за 2019 год (фото: portal.lviv.ua)

Ранее мы делились визуализацией проекта реконструкции центральной площади в Сумах.

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