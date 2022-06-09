Екскурсії повертаються. Скільки коштують тури Києвом та за місто

Попит на мандрівки росте всупереч війні

Екскурсії в містах та в мальовничих заміських локаціях в Україні відновлюються. Найбільший попит мають одноденні виїзди на природу.

Ціни на міські екскурсії залишилися на рівні минулорічних, а тури з виїздом зі столиці підвищились на 20-25% через вартість та дефіцит пального. Втім, змінилися й самі туристи, розповіли експерти TRAVEL РБК-Україна.

"Головна потреба – позитивні емоції. Люди гостріше реагують на красу навколо"

За останні тижні кияни почали активніше цікавитися екскурсіями та одноденними поїздками за місто, розповіла РБК-Україна організатор подорожей Наталя Горбачова, засновниця проекту "Життя в подорожах" та член Гільдії гідів.

За її словами, оскільки є попит та бажання гідів працювати, то екскурсійні бюро починають потроху відновлювати свою роботу.

"На міські екскурсії зараз збираються і кияни, і вимушені переселенці - всі, хто відчуває потребу в спілкуванні з містом, хто цікавиться його історією та легендами. Кожен може обрати формат: є екскурсії, які коштують фіксовану суму (ціни залишилися на "довоєнному" рівні), а є такі, де розмір оплати визначає сам екскурсант", - розповідає вона.

Фото: Більшість екскурсантів - постійні туристи (facebook.com/Наталя Горбачова)

Наразі переважна більшість екскурсантів – постійні туристи, з якими Наталя Горбачова мандрує багато років. Вони відкликаються на запрошення поїхати, а завдяки їхнім відгукам про поїздки все більше з’являється "новачків", що приєднуються до турів.

"Я, схоже, була першою, хто почав збирати групи і виїжджати за місто з автобусними турами. Причому пропозиція надійшла саме від моїх постійних туристів, які дуже хотіли хоч на кілька годин змінити обстановку та трохи перезавантажитися. Попит був, тож я наважилась це зробити", - згадує фахівець.

За цей час туристи встигли помилуватися красою Київщини, тюльпанами у постраждалому від окупації "Добропарку", стали першою київською групою в Буцькому каньйоні та в дендропарку "Олександрія", побували в біопарку, на кінному заводі, козиній фермі.

"Туристи кажуть, що день, проведений на природі, заспокоює їх, відновлює сили, а значить мені варто то робити. Ті, хто хоче кудись поїхати – не туристи в звичайному розумінні цього слова, а люди, які весь час від початку війни лишалися в Києві, багато хто працював і волонтерив, хтось розлучився з рідними або втратив найдорожчих. Майже всі вони на собі відчули наслідки депресії та вигорання", - зауважує фахівець.

Наталія Горбачова називає цьогорічні подорожі терапією, можливістю знов пережити позитивні емоції та трохи перезавантажити себе.

Фото: Подорожі в цьому році як терапія і можливість пережити позитивні емоції (facebook.com/Наталя Горбачова)

"Головна потреба гостей екскурсій - позитивні емоції. Це дуже помітно: вони гостріше реагують на красу навколо, довше милуються краєвидами, вони навчилися по-новому бачити та цінувати звичайні речі. Тому я намагаюся пропонувати одноденні тури, під час яких можна провести час на природі, поспілкуватися з тваринами, помилуватися парками та відчути красу на дотик", - ділиться вона.

"А ще екскурсії – це наш вклад у підтримку економіки, адже екскурсійне бюро сплачує податки, послуги транспортної компанії, купує вхідні квитки, замовляє екскурсії, люди купляють сувеніри, каву, підтримуючи малий бізнес. Вартість таких поїздок поки що лишається на рівні минулого сезону, хоча проблема з пальним, зростання його вартості призведе до підйому цін на тури. Це неминуче", - наголошує організатор подорожей.

Фото: Люди стали довше милуватися краєвидами (facebook.com/Наталя Горбачова)

Коли відновляться мандрівки на кілька днів

Поновлення подорожей на кілька днів поки що не на часі через проблему з пальним та його високу вартість. Крім того, частина готелів не працює, більшість музеїв зачинені для відвідування і працюють у режимі збереження цінностей, відзначає Наталя.

"Тож поки що про кількаденні подорожі трохи зарано говорити. Але ми, як гіди та організатори подорожей, будемо продовжувати робити все можливе для того, щоб туризм жив", - каже вона.

Частину коштів від екскурсій гіди передають на потреби ЗСУ чи волонтерів.

"Хочу подякувати нашим військовим, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість робити свою справу та працювати на перемогу, й подякувати туристам, які підтримують наші ініціативи в такий важкий для всіх нас час", - звертається Наталя Горбачова.

Не всі локації доступні – неможливо поїхати в Асканію, на Джарилгач

Екскурсії на природу користуються попитом, каже в коментарі РБК-Україна організатор подорожей і засновник клубу "Добре поїхали!" Ярослав Козак.

"Минулого тижня групи зібралися непогано – на 80% був заповнений "Спринтер". Ми вже навіть були двічі в суботу і неділю в Міжрічинскому парку, і в Беремицькому. Ми не перші – багато хто раніше почав возити туристів в одноденні тури. Також вже на початку травня бачив, що екскурсоводи Києва активно проводять пішохідні екскурсії. Ми теж водили в ботанічний сад імені Фоміна", - розповідає про екскурсійну активність фахівець.

Фото: Тури на природу проходять у безпечних місцях (facebook.com/dobre.poixaly)

Знавець зауважує: лісами безпечно можна гуляти або Карпатах, або на огороджених територіях – які по суті є вольєрами, наче великий зоопарк.

"На тих територіях, де ми буваємо, ніде війська не проходили. Але Камінне село про всяк випадок перевірили – раптом щось "прилетіло" і не помітили, хоч там не було й обстрілів. Викликали піротехнічну групу, вони обстежили і дали висновок, що геологічний заказник не має вибухонебезпечних предметів. І в Міжрічинському парку не було бойових дій та окупації - ні в районі екопарку "Dereville" чи "Беремицького", - зазначає Ярослав Козак.

Більшість його колег возять групи туристів на південь від Києва: в напрямку Канева, Переяслава, Богуслава. Там люди почуваються безпечніше.

"Виникла потреба у поїздках – люди не можуть безкінечно працювати, і ще додатково займатися волонтерством. Фізично людям треба відновлювати сили, але навіть заборонено займатися спортом на воді – мої партнери не можуть організувати вихід на каяках на воду, а це була б чудова психологічна реабілітація для тих, хто постраждав через війну".

Подорожі на природу і спілкування з тваринами, гідами – це психологічна розрядка, яка відновлює сили, бо заповідники – це храм природи, каже Ярослав Козак.

"Ми "зачепилися" за проект із підтримки природоохоронців на війні – гідів і працівників нацпарків, які воюють – щоб цільово купити для них необхідне спорядження. Ми вирішили частину коштів з наших екскурсій відраховувати для цих людей із заповідників, оскільки у нас екологічний туризм. За кілька перших турів уже зібрали близько 2000 гривень, але потім можна буде підтримати проект без поїздки", - зауважує він.

Фото: Мандрівка в заповідник "Древлянський" (facebook.com/dobre.poixaly)

"Люди прив'язані до "тривожних" рюкзаків". Тури можуть подорожчати на 50%

Екскурсії в середньому вже подорожчали на 20-25% відсотків порівняно з минулим роком – через ціни на пальне. За прогнозом організатора турів, ріст цін може сягнути і 50%.

"Поки їздимо в одноденні екскурсії – люди прив'язані до "тривожних" рюкзаків. Оскільки сильно зросли транспортні витрати, їхати на два дні поки не бачу резону. До осені будемо працювати так – одноденки з Києва та на тиждень-два в Карпати з повним зануренням у природу", - розповідає мандрівник.

Поки у його групах їздять постійні учасники з Києва, хоча львівські друзі розповідали: там багато переселенців їздять в одноденні тури зі Львова.

"Наприклад, із квітня їздили у тренувальні виїзди з техніки пішохідного туризму, що може потім знадобитися у рятувальних роботах чи чомусь подібному. Це були переселенці, які раніше подорожували з цими гідами. Також спеціальні тренування зі спортивного туризму в горах проводять для тероборонівців", - розповідає фахівець.

Попит на поїздки Україною не повертається на довоєнний рівень, бо організатори не можуть пропонувати звичні літні маршрути – на Джарилгач, в заповідник "Асканія-Нова", ризиковано запрошувати людей у Вилкове і Одесу.

Фото: Під час екскурсій є можливість поспілкуватися з тваринами (facebook.com/Наталя Горбачова)

"Клієнти купували екскурсії, які не проводилися. Хотіли підтримати фінансово"

Туристичний гід зі Львова Діана Борисенко розробляє та проводить екскурсії для українців і іноземців упродовж 20 років. За її словами, зараз у Львові та регіоні класичного туризму немає зовсім. Ті поодинокі екскурсії, які відбуваються, переважно проводять для волонтерів та переселенців.

"Деколи приїздять і волонтери-іноземці, і наші українці. Групами або індивідуально. За час війни, звісно, проводила екскурсії й тим, хто рятувався від війни й приїхав з інших регіонів. Є навіть акція від нашої львівської міськради – місцеві гіди, які хочуть провести екскурсії переселенцям безкоштовно або за символічну ціну, залишали свої заявки і потім формували групи. Для дітей переселенців такі екскурсії повністю безкоштовні", - розповідає фахівець.

За період з початку війни заміських екскурсій Діана Борисенко не проводила жодного разу – лише прогулянки у межах міста. Харків'ян на мікроавтобусі возила до Високого замку. Іншим переселенцям проводила тематичну екскурсію – показувала "австрійський" Львів.

"Згадала цікавий факт. У якості гіда я представлена на різноманітних платформах, в тому числі міжнародних. На одному із сайтів, де зареєстровані гіди зі 180 країн, я вважаюся одним із топових екскурсоводів Львова. І на початку війни мої клієнти просто купували екскурсії, які я навіть не проводила. Таким чином вони хотіли фінансово підтримати мою діяльність у цей складний час", - згадує вона.

На початку березня подібні акції підтримки були і на сервісах бронювання житла: іноземці орендували порожнє житло на Airbnb у постраждалих містах, щоб допомогти українцям, писало РБК-Україна напередодні.

Фото: Екскурсії у Львові проводять для переселенців (unsplash.com/kristy-kravchenko)

"Україна буде топовою країною до відвідування іноземцями"

Останнім часом Діана Борисенко активніше стала займатися блогерством – на своїй Facebook-сторінці публікує інформацію для своєї аудиторії англійською мовою про те, як живе Україна під час російського вторгнення.

Часто звучать думки про те, що такого туризму, який був в Україні до війни, чекати ще довгі роки, каже гід. Але вона дотримується думки про те, що у мирний час в Україні відбудеться справжній сплеск туризму.

"Я – оптиміст, і впевнена, що Україна буде топовою країною до відвідування іноземцями. Це буде так званий військовий туризм, коли іноземці будуть хотіти подивитися місця жахливих руйнувань. Зауважу - це не тільки ті, хто захоче просто пофотографуватися на фоні руїн. Я зазвичай з такими справи не маю. Але це буде справді той туризм, коли іноземці глибоко цікавитимуться тими подіями, які тут відбувалися. Буде і звичайний туризм, як було до повномасштабного вторгнення. Звісно, ніхто не знає, коли війна завершиться. Але впевнена саме у позитивному сценарії й не вірю, що до України ніхто не приїде", - підкреслює Діана Борисенко.

Скільки коштують екскурсії у столиці та тури за місто

Екскурсії у Києві можна знайти на багатьох спеціалізованих сайтах. Їхня вартість практично не змінилась із минулого року. Наприклад, різноманітні двогодинні тематичні пішохідні екскурсії в Києві коштують 200 гривень.

Шестигодинна поїздка печерами в різних районах Києва – 550 гривень.

Вирушити в автобусний тур на Жашківський кінний завод та козину ферму з дегустацією – 690 гривень.

Палацовий ансамбль у Корсунь-Шевченківському та ландшафтний парк, музей Нечуя-Левицького у селі Стеблів можна відвідати в одноденному турі за 720 гривень.

В Олександрію і ландшафтний парк Буки пропонується екскурсія за 650 гривень.

У Міжрічинський парк – за 690 гривень.

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