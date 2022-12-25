Таких фактов о елках вы точно не знали! Ученые объяснили, почему они имеют форму пирамиды

Почему у елки вместо листьев иголки

К хвойным деревьям относят не только елку, а еще и ель, сосну, пихту и многие другие вечнозеленые деревья - от самых маленьких до самых высоких. Всего их в мире насчитывается более 550 видов.

Вместо широких листьев хвойные деревья обычно имеют игольчатые или чешуйчатые листья. Такая форма является их преимуществом, так как они часто растут в очень жестком климате, с кристаллами льда и сильными ветрами.

Что позволяет елке выживать в северных зимах (фото: pixabay.com)

Почему елки имеют форму пирамиды

Хвойные деревья растут по всему миру, кроме Антарктиды и часто их можно найти в местах, где зимы очень суровы. Форма вечнозеленого дерева помогает удерживать мокрый и тяжелый снег на верхних ветвях.

У таких деревьев корни обычно неглубокие и нет длинных крепких стержневых корней. Это приводит к тому, что елку может запросто вырвать из земли штормовой и ураганный ветер.

Но пирамидальная форма снижает сопротивление ветру и помогает удерживать деревья в земле в вертикальном положении.

Форма хвойного дерева позволяет им получать больше света в тех местах, где день может быть очень коротким. Верхние ветви не затеняют нижние. У хвойных деревьев ветви ярусные, с открытыми участками между слоями.

Это помогает проходить ветру и получать дереву достаточно света, особенно, когда солнечный свет падает под низким углом, как это бывает в зимние месяцы.