Такие любимые и комфортные кроксы. Не вредна ли эта летняя обувь для ног?

Почему кроксы так популярны?

Кроксы очень удобны, поскольку их не нужно зашнуровывать. Ортопед Грегори Альварес из США говорит, что именно их дизайн и материал отличают их от других.

"Кроксы изготовлены из запатентованного материала с закрытыми порами под названием Croslite, что обеспечивает амортизацию и комфорт", - объясняет он.

"Дизайн также предусматривает просторную посадку. Некоторые люди считают это очень удобным, поскольку это позволяет их ногам свободно двигаться и дышать", - добавил специалист.

Ортопед Роберт Коненелло соглашается, добавляя, что ширина Crocs позволяет ногам чувствовать себя в комфорте.

Для тех, кто проводит целый день на ногах, это может предотвратить травмы от трения (например, волдыри) и не дать пальцам давить друг на друга. Поэтому неудивительно, что эта обувь вызвала интерес у всех, от профессиональных спортсменов до модельеров и таких знаменитостей, как Дрю Бэрримор.

Полезны ли кроксы для ног?

Несмотря на свою популярность, действительно ли кроксы полезны для ваших ног?

"Для повседневного, кратковременного ношения Crocs может быть достаточно комфортным и удобным. Они легкие, легко чистятся и обеспечивают достойную амортизацию. Однако для длительного использования или деятельности, требующей дополнительной поддержки, они могут быть не лучшим выбором", - сообщил доктор Альварес.

Доктор Коненелло придерживается такого же мнения.

"Я не большой фанат этого бренда, честно говоря, но я думаю, что их можно носить при определенных обстоятельствах. Как покрытие для ног, они достаточно эффективны и могут отлично подойти для передвижения на короткие расстояния. Но они не предназначены для ежедневного использования, особенно если вы очень активны", – подчеркнул он.

Кроксы могут быть хорошими, когда вы носите их не каждый день (Скриншот)

Когда кроксы действительно вам нужны?

Когда нужна воздухопроницаемость

Если у вас потеют ноги или в анамнезе есть такие грибковые инфекции, как онихомикоз (грибок ногтей на ногах) или грибок стопы, пара этой обуви поможет вашим ногам дышать. Их дизайн обеспечивает отличную циркуляцию воздуха. Это может помочь предотвратить запах от ног и грибковых инфекций.

Для домашней работы

Нет ничего плохого в том, чтобы ходить босиком. Но если в вашем доме паркетный или кафельный пол, это может нанести вред вашим ногам. Мягкая подошва Crocs может действовать как амортизатор, уменьшая износ. Доктор Альварес говорит, что это делает их отличным выбором для домашней обуви, поскольку они обеспечивают "большую поддержку стопы и амортизацию", чем традиционные тапочки.

Во время работы

Кроксы без дырок пользуются популярностью у поваров, работников общественного питания и медсестер. Их можно легко мыть и дезинфицировать, что делает удобным выбором. После рабочего дня их нужно просто ополоснуть с мылом.