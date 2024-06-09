ua en ru
Вс, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Классические лоферы и балетки: стилистка назвала 6 пар трендовой обуви на лето 2024

Воскресенье 09 июня 2024 19:10
UA EN RU
Классические лоферы и балетки: стилистка назвала 6 пар трендовой обуви на лето 2024 Трендовая женская обувь на лето 2024 (фото: Freepik)
Автор: Иванна Пашкевич

Со сменой сезонов становится актуальным и вопрос трендов в гардеробе. Какую женскую обувь на лето 2024 выбрать?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилистики Яны Щебельской рассказывает.

Kitten heel

Низкие и тонкие каблуки kitten heel, говорит стилистка, придадут изысканности и легкости любому образу. Они подходят и к платьям, и к футболке с джинсами.

Классические лоферы и балетки: стилистка назвала 6 пар трендовой обуви на лето 2024

Kitten heel (фото: instagram.com/shebelska)

Классические лоферы

Также Щебельская советует приобрести классические лоферы - любимую обувь всех модниц, которое несколько последних лет является главным трендом теплого сезона.

Эта обувь напоминает о детстве и изысканной безмятежности. Бренды предлагают множество вариантов этих балеток.

Классические лоферы и балетки: стилистка назвала 6 пар трендовой обуви на лето 2024

Классические лоферы (фото: instagram.com/shebelska)

Разноцветные кроссовки

Актуальные кроссовки этого сезона, считает Яна, должны быть веселыми и игривыми - за счет цвета.

Классические лоферы и балетки: стилистка назвала 6 пар трендовой обуви на лето 2024

Разноцветные кроссовки (фото: instagram.com/shebelska)

Вьетнамки

Эту модель показали нам во многих вариациях: и классические на плоской подошве, и с украшениями в виде камней, и с ремешками. В общем множество разных пар, которые можно стильно обыграть в обыденных аутфитах.

Классические лоферы и балетки: стилистка назвала 6 пар трендовой обуви на лето 2024

Вьетнамки (фото: instagram.com/shebelska ​​)

Прозрачные детали

Если вам трудно определиться с цветом обуви, которая подойдет к вашему образу, дизайнеры нашли этому решение, возобновив тренд на прозрачную обувь, которая будет сочетаться почти со всеми нарядами.

Классические лоферы и балетки: стилистка назвала 6 пар трендовой обуви на лето 2024

Прозрачные детали (фото: instagram.com/shebelska​​)

Раньше мы рассказывали о 7 трендовых мини-платьях, в которых вы покорите этот мир.

Также мы делились 5 яркими идеями десертного маникюра для этого лета.

Читайте РБК-Украина в Google News
босоніжки туфлі Ноги
NEWS
Самолетов могло быть 2. ГУР раскрыло новые подробности атаки на Су-57 в России
Самолетов могло быть 2. ГУР раскрыло новые подробности атаки на Су-57 в России