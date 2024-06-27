Такі улюблені та комфортні крокси. Чи не шкідливе це літнє взуття для ніг?

Чому крокси такі популярні?

Крокси дуже зручні, оскільки їх не потрібно зашнуровувати. Ортопед Грегорі Альварес з США, каже, що саме їх дизайн і матеріал відрізняють їх від інших.

"Крокси виготовлені із запатентованого матеріалу із закритими порами під назвою Croslite, який забезпечує амортизацію та комфорт", - пояснює він.

"Дизайн також передбачає простору посадку. Деякі люди вважають це надзвичайно зручним, оскільки це дозволяє їхнім ногам вільно рухатися та дихати", - додав спеціаліст.

Ортопед Роберт Коненелло погоджується, додаючи, що ширина Crocs дозволяє ногам почуватися у комфорті.

Для тих, хто проводить цілий день на ногах, це може запобігти травмам від тертя (наприклад, пухирі) і не дати пальцям тиснути один на одного. Тому не дивно, що це взуття викликало інтерес у всіх, від професійних спортсменів до модельєрів і таких знаменитостей, як Дрю Беррімор.

Чи корисні крокси для ніг?

Незважаючи на свою популярність, чи крокси дійсно корисні для ваших ніг?

"Для повсякденного, короткочасного носіння Crocs може бути досить комфортним і зручним. Вони легкі, легко чистяться та забезпечують гідну амортизацію. Однак для тривалого використання або діяльності, яка потребує додаткової підтримки, вони можуть бути не найкращим вибором", - повідомив доктор Альварес.

Доктор Коненелло дотримується такої ж думки.

"Я не великий фанат цього бренду, чесно кажучи, але я думаю, що їх можна носити за певних обставин. Як покриття для ніг, вони досить ефективні та можуть чудово підійти для пересування на короткі відстані. Але вони не призначені для щоденного використання, особливо якщо ви дуже активні", - підкреслив він.

Крокси можуть бути гарними, коли ви носите їх не щодня (Скриншот)

Коли крокси дійсно вам потрібні?

Коли потрібна повітропроникність

Якщо у вас пітніють ноги або в анамнезі є такі грибкові інфекції, як оніхомікоз (грибок нігтів на ногах) або грибок стопи, пара цього взуття допоможе вашим ногам дихати. Їх дизайн забезпечує чудову циркуляцію повітря. Це може допомогти запобігти запаху від ніг і грибкових інфекцій.

Для хатньої роботи

Немає нічого поганого в тому, щоб ходити босоніж. Але якщо у вашому домі паркетна або кахельна підлога, це може завдати шкоди вашим ногам. М’яка підошва Crocs може діяти як амортизатор, зменшуючи знос. Доктор Альварес каже, що це робить їх чудовим вибором для домашнього взуття, оскільки вони забезпечують "більшу підтримку стопи та амортизацію", ніж традиційні тапочки.

Під час роботи

Крокси без дірок мають популярність у кухарів, працівників громадського харчування та медсестер. Їх можна легко мити та дезінфікувати, що робить їх зручним вибором. Після робочого дня їх треба просто сполоснути з милом.