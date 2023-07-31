Такие продукты легко испортят ваш холодильник. Тем более летом

Это может показаться невероятным, но некоторые продукты могут действительно испортить холодильник или морозильную камеру. Особенно к таким поломкам агрегат подвержен летом, когда жарко.

Что нельзя в него ставить - узнайте в материале Styler дальше.

Что нельзя ставить в холодильник

Речь идет о горячих или даже теплых блюдах. Перед тем, как ставить их в холодильник, им нужно дать остыть.

Если часто забывать или игнорировать такое правило, вы будете перегружать компрессор, и рано или поздно он выйдет из строя. Тогда ремонт влетит вам в копеечку.

Как выкрутиться, чтобы и продукты не испортились, и холодильник

Помните, что долго летом держать продукты при комнатной температуре тоже не стоит. Если впереди ночь, а вы недавно сварили кастрюлю супа, следует его быстро охладить.

Можно перелить в другую, холодную посуду (поставьте пустую емкость в холодильник заранее, чтобы она остыла).

Чтобы ускорить процесс, поставьте кастрюлю с теплым блюдом в миску с холодной водой. Воду можно несколько раз заменить.

Только после того, как блюдо станет комнатной температуры, его можно переместить в холодильник.

Чем можно испортить морозилку

Нельзя летом загружать морозильную камеру большим количеством незамерзших продуктов сразу. Если вы хотите заморозить фрукты или ягоды, делайте это постепенно.

Если ваш морозильник работает на максимум летом, скорее всего компрессор работает также на максимум. В таком темпе он гораздо быстрее изнашивается.

Помните, если вы - не мастер по ремонту холодильников, не стоит лезть, если он вышел из строя. Неловкими действиями вы можете только навредить технике.