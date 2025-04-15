Такая мука - залог идеальной паски. Украинские шеф-повара делятся важным секретом теста
Мука - это основа любого теста, поэтому важно выбирать правильные сорта. Именно от этого зависит текстура паски.
Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказали шеф-повара Евгений Клопотенко и Алекс Якутов.
Евгений Клопотенко для выпекания пасок выбирает пшеничную муку высшего сорта или экстракласса. Она нежная, мелкого помола и дает ту самую воздушную текстуру.
Важно, чтобы в муке было 10-12% белка, поскольку от этого зависит эластичность теста. Перед замесом обязательно просейте муку, чтобы она "подышала".
Алекс Якутов в свою очередь советует брать муку даже с содержанием белка 15-16%. По его словам, чем больше протеина, тем лучше будут вести себя дрожжи.
Почему мука настолько важна
Если в муке мало белка, тесто будет просто "плыть". Такую паску трудно вымесить, а позже она почти не поднимется.
В магазине стоит обращать внимание на маркировку на упаковке. На этикетке должно быть указано количество белка. Также стоит выбирать муку со свежим сроком годности и избегать продуктов с повышенной влажностью или комками.
Как выбирать муку в супермаркете
- Проверьте сорт. Высший сорт лучше всего подходит для выпечки, имеет тонкий помол, светлый цвет и нейтральный вкус. Первый сорт немного грубее, может иметь больше отрубей. Цельнозерновое подходит не для всех видов теста, потому что тяжелее поднимается.
- Дата изготовления. Чем свежее, тем лучше. Старая мука теряет свойства, может иметь затхлый запах или комки.
- Целостность упаковки. Проверьте, целая ли упаковка, нет ли следов влаги или насекомых.
- Цвет и запах. Если есть возможность увидеть или понюхать (например, на базаре), мука должна быть белая или кремовая, без запаха плесени или затхлости.
- Тип помола. Тонкий помол подойдет для нежной выпечки (паски, бисквиты), более грубый - для хлеба или полезной выпечки.
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