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Таке борошно - запорука ідеальної паски. Українські шеф-кухарі діляться важливим секретом тіста

Україна, Вівторок 15 квітня 2025 19:00
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Таке борошно - запорука ідеальної паски. Українські шеф-кухарі діляться важливим секретом тіста Яке борошно вибирати для паски (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Борошно - це основа будь-якого тіста, тому важливо вибирати правильні сорти. Саме від цього залежить текстура паски.

Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли шеф-кухарі Євген Клопотенко та Алекс Якутов.

Євген Клопотенко для випікання пасок вибирає пшеничне борошно вищого ґатунку або екстракласу. Воно ніжне, дрібного помелу і дає ту саму повітряну текстуру.

Важливо, щоб у борошні було 10-12% білка, оскільки від цього залежить еластичність тіста. Перед замісом обов'язково просійте борошно, щоб воно "подихало".

Алекс Якутов своєю чергою радить брати борошно навіть із вмістом білка 15-16%. За його словами, чим більше протеїну, тим краще будуть поводитися дріжджі.

Чому борошно настільки важливе

Якщо в борошні мало білка, тісто буде просто "плисти". Таку паску важко вимісити, а пізніше вона майже не підніметься.

У магазині варто звертати увагу на маркування на упаковці. На етикетці повинна бути вказана кількість білка. Також варто вибирати борошно зі свіжим терміном придатності й уникати продуктів із підвищеною вологістю або грудками.

Як вибирати борошно в супермаркеті

  • Перевірте сорт. Вищий сорт найкраще підходить для випічки, має тонкий помел, світлий колір і нейтральний смак. Перший сорт трохи грубший, може мати більше висівок. Цільнозернове підходить не для всіх видів тіста, бо важче піднімається.
  • Дата виготовлення. Чим свіжіше, тим краще. Старе борошно втрачає властивості, може мати затхлий запах або грудки.
  • Цілісність упаковки. Перевірте, чи ціла упаковка, чи немає слідів вологи або комах.
  • Колір і запах. Якщо є змога побачити або понюхати (наприклад, на базарі), борошно повинне бути біле або кремове, без запаху плісняви або затхлості.
  • Тип помелу. Тонкий помел підійде для ніжної випічки (паски, бісквіти), грубіший - для хліба або корисної випічки.

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