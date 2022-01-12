Така 1 гривня збагатить вас, адже за неї дають майже 1000 доларів (фото)

Монета номіналом 1 українська гривня продається за великі гроші. Якщо вам пощастило стати її власником, ви можете отримати реальний шанс стати багатшими майже на тисячу доларів.

Такий лот з'явився на сайті , що торгує різного роду антикваріатом.

Продавець просить за гривню 917 доларів. Її унікальність в тому, що вона пробна, виготовлена з нікелю, і має "гладкий гурт", тобто ребро монети без будь-яких написів або зубців.

Рік випуску монети 1992-й.

Фото: 1 гривня майже за 1 тисячу доларів (violity.com)

Відзначимо, що "оформлений" гурт з'явився в результаті спроб власників монетних регалій захиститися від псування монети, коли краї монет з дорогоцінних металів підпилювалися або обрізалися, і фальшивок.

Спочатку гурт на всіх монетах був гладким. На початку XVI століття в Європі з'явилася машина для нанесення візерунків на гурт.

Це важливо і цікаво знати

З латуні робили перші "жовті" монети: 10, 25, 50 копійок (у 1992, 1994-1996 роках), а також монети номіналом 1 гривня.

Потім використовували алюмінієву бронзу, а врешті-решт (для 10, 25 і 50 копійок) перейшли на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям.

Зараз великі "жовті" одногривневі монети поступово витісняються новими "білими" зі сталі з гальванічним покриттям.