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Така 1 гривня збагатить вас, адже за неї дають майже 1000 доларів (фото)

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Середа 12 січня 2022 13:15
Така 1 гривня збагатить вас, адже за неї дають майже 1000 доларів (фото) Фото: в Україні 1 гривню продають за 1000 доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Монета номіналом 1 українська гривня продається за великі гроші. Якщо вам пощастило стати її власником, ви можете отримати реальний шанс стати багатшими майже на тисячу доларів.

Такий лот з'явився на сайті, що торгує різного роду антикваріатом.

Продавець просить за гривню 917 доларів. Її унікальність в тому, що вона пробна, виготовлена з нікелю, і має "гладкий гурт", тобто ребро монети без будь-яких написів або зубців.

Рік випуску монети 1992-й.

Така 1 гривня збагатить вас, адже за неї дають майже 1000 доларів (фото)Така 1 гривня збагатить вас, адже за неї дають майже 1000 доларів (фото)Така 1 гривня збагатить вас, адже за неї дають майже 1000 доларів (фото)

Фото: 1 гривня майже за 1 тисячу доларів (violity.com)

Відзначимо, що "оформлений" гурт з'явився в результаті спроб власників монетних регалій захиститися від псування монети, коли краї монет з дорогоцінних металів підпилювалися або обрізалися, і фальшивок.

Спочатку гурт на всіх монетах був гладким. На початку XVI століття в Європі з'явилася машина для нанесення візерунків на гурт.

Це важливо і цікаво знати

З латуні робили перші "жовті" монети: 10, 25, 50 копійок (у 1992, 1994-1996 роках), а також монети номіналом 1 гривня.

Потім використовували алюмінієву бронзу, а врешті-решт (для 10, 25 і 50 копійок) перейшли на низьковуглецеву сталь з гальванічним покриттям.

Зараз великі "жовті" одногривневі монети поступово витісняються новими "білими" зі сталі з гальванічним покриттям.

Раніше ми писали, що 50 копійок в Україні хочуть продати за рекордні гроші - 120 тисяч.

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