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Такая 1 гривна обогатит вас, ведь за нее дают почти 1000 долларов (фото)

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Среда 12 января 2022 13:15
Такая 1 гривна обогатит вас, ведь за нее дают почти 1000 долларов (фото) Фото: В Украине 1 гривну продают за 1000 долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Монета номиналом 1 украинская гривна продается за большие деньги. Если вам посчастливилось стать ее владельцем, вы можете получить реальный шанс стать богаче почти на тысячу долларов.

Такой лот появился на сайте, торгующем разного рода антиквариатом.

Продавец просит за гривну 917 долларов. Ее уникальность в том, что она пробная, изготовлена из никеля, и имеет "гладкий гурт", то есть ребро монеты без каких-либо надписей или зубцов.

Год выпуска монеты 1992-й.

Такая 1 гривна обогатит вас, ведь за нее дают почти 1000 долларов (фото)Такая 1 гривна обогатит вас, ведь за нее дают почти 1000 долларов (фото)Такая 1 гривна обогатит вас, ведь за нее дают почти 1000 долларов (фото)

Фото: 1 гривна почти за 1 тысячу долларов (violity.com)

Отметим, что "оформленный" гурт появился в результате попыток владельцев монетных регалий защититься от порчи монеты, когда края монет из драгоценных металлов подпиливались или обрезались, и фальшивок.

Сначала гурт на всех монетах был гладким. В начале XVI века в Европе появилась машина для нанесения узоров на гурт.

Это важно и интересно знать

Из латуни делали первые "желтые" монеты: 10, 25, 50 копеек (в 1992, 1994-1996 годах), а также монеты номиналом 1 гривна.

Затем использовали алюминиевую бронзу, а в конце концов (для 10, 25 и 50 копеек) перешли на низкоуглеродистую сталь с гальваническим покрытием.

Сейчас большие "желтые" одногривневые монеты постепенно вытесняются новыми "белыми" из стали с гальваническим покрытием.

Ранее мы писали, что 50 копеек в Украине хотят продать за рекордные деньги - 120 тысяч.

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