Такая украинская монета принесет вам 250 долларов: в чем секрет ценности этих 2 копеек (фото)

Как выглядит ценная монета

Продавец из Тернополя разместил на аукционе редкий лот - монету номиналом 2 копейки. На первый взгляд она ничем не отличается от другой мелочи. Однако весь секрет ее ценности в дате чеканки.

Монета номиналом 2 копейки 2003 года (фото: violity.com)

Именно поэтому определить ценность монеты можно лишь по аверсу. Но существует еще одна особенность. Эти 2 копейки чеканили из нержавеющей стали, из-за чего ее называют "магнитной". Простыми словами, монета притягивается любым магнитом.

2 копейки за 250 долларов (фото: violity.com)

В чем особенность 2 копеек 2003 года

Секрет монеты в ее разновидности. По каталогу нумизматов она получила классификацию 1ДА. Так обозначают редкие 2 копейки, которые чеканили в 2003 году.

Все дело в том, что тогда монеты чеканились исключительно для годовой коллекции. Не планировалось, что 2 копейки с цифрами "2003" на аверсе попадут в обиход, их выпустили в очень ограниченном тираже.

Сколько весят 2 копейки (фото: violity.com)

Однако набор с монетой номиналом 2 копейки 2003 года так и не вышел. Каким-то образом вся партия попала в обиход и лишь изредка некоторые экземпляры "всплывали" на аукционах.

Сейчас же найти такую монету куда сложнее. С 2019 года 2-копеечная мелочь вышла из обихода, а потому теперь коллекционеры перебирают копилки и могут найти ценные лоты лишь там.

Свою монету владелец оценил в почти 250 долларов - 8 тысяч 800 гривен. Торговаться или же снижать цену он не планирует.