Это обязательно: что нужно сделать с вашими комнатными растениями осенью

С наступлением осени комнатные растения нуждаются в особом уходе, ведь изменения окружающей среды влияют на их состояние и развитие. Температура снижается, световой день сокращается, а влажность воздуха становится меньше из-за включенного отопления. Как адаптировать условия ухода, чтобы растения комфортно пережили этот период?

РБК-Украина (проект Styler) дает полезные советы, как ухаживать за растениями осенью, когда они изменяют свой жизненный ритм.

Подготовка к прохладным месяцам и пересадка растений

Со снижением температуры некоторые растения, особенно теплолюбивые, нужно перенести с балкона в помещение. Лучше всего это делать в пасмурные дни, чтобы избежать стресса от резкого изменения условий.

Кроме того, в начале осени, когда растения начинают готовиться к состоянию покоя, можно заняться их пересадкой.

Важно выбрать горшок чуть больше предыдущего и внимательно осмотреть корневую систему, чтобы удалить засохшие или поврежденные участки. Это обеспечит растениям лучшие условия для покоя и дальнейшего роста.

Обеспечение достаточного освещения

Осенью световой день значительно сокращается, что отрицательно сказывается на развитии и росте растений. Особенно это касается нуждающихся больше света.

Для поддержания их состояния следует рассмотреть возможность использования специальных ламп, компенсирующих нехватку естественного освещения. Это поможет растениям поддерживать необходимый уровень фотосинтеза даже в короткие осенне-зимние дни.

Регулировка полива и подкормка

Осенью и зимой большинство комнатных растений переходят в состояние покоя, поэтому их потребности в воде и подкормке изменяются. Частоту полива следует уменьшить во избежание переувлажнения почвы, которое может привести к гниению корней.

Подкормку также нужно проводить реже, ведь растения не нуждаются в столько питательных веществ в период покоя. Важно не перегружать растения, чтобы они могли накопить силы для нового сезона роста.

Дополнительное увлажнение воздуха

В конце сентября, когда включенное отопление начинает высушивать воздух в помещении, растения, особенно тропические, страдают недостатком влажности.

Чтобы обеспечить им комфортные условия, можно использовать увлажнитель воздуха или чаще опрыскивать растения водой.

Также следует сгруппировать растения вместе, чтобы они создавали собственный влажный микроклимат. Заблаговременное уход за уровнем влажности поможет избежать сухости листьев и сохранить здоровый вид ваших зеленых любимцев.

Профилактическая обработка от вредителей

Смена сезонов - это удачное время для профилактической обработки растений от вредителей. За лето на листьях могут поселиться разные насекомые и болезнетворные организмы, которые следует уничтожить до того, как растения перейдут в состояние покоя.

Особенно это касается растений, проведших лето на открытом воздухе.

Используйте специальные препараты с осторожностью, следуя инструкциям, чтобы не повредить растения и обеспечить их здоровое развитие в новых условиях.