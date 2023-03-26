Секреты идеальной паски: самый простой рецепт от Дарии Цвек, который удастся даже новичкам (видео)

Выпекание паски является одним из важнейших этапов подготовки к Пасхе. Для каждой хозяйки это очень ответственная миссия, поэтому важно, чтобы выпечка получилась пышной и вкусной. Для этого нужно выбирать только надежный рецепт.

Самым простым рецептом паски от известной кулинарки Дарии Цвек, который по силам даже новичкам, поделилась галицкая хозяйка и автор 35 кулинарных книг Леся Кравецкая на своем канале YouTube.

Секреты идеальной пасхи

"Я считаю, что это самая легкая, самая понятная и самая простая в исполнении паска. По этому рецепту смело могут готовить даже те, кто в этом году решил испечь свою первую дебютную паску. Результат вас гарантированно порадует. Ведь через 60 лет, как был опубликован этот рецепт, такую паску успели испечь миллионы украинских хозяек. И вывод у всех один - она замечательная: пышная как тучка, нежная и влажная одновременно, волокнистая и очень ароматная", - говорит кулинарка.

Кравецкая в видео рассказала все современные нюансы выпечки паски по этому давнему рецепту. Ведь со временем изменились некоторые продукты и их качество. В частности, хозяйка советует добавлять немного больше сахара, чем это было в оригинальном рецепте.

Ингредиенты:

200 мл молока

145 г сахара

20 г ванильного сахара

30-35 г осмотолерантных дрожжей

5 желтков

1 г соли

450-500 г муки

100 г сливочного масла

100 г изюма - лучшая смесь

1 ч. л. апельсиновой цедры

150-200 мл сладкого красного вина

Кроме того:

1 желток

1 ст.л. молока

2 ст. л. смальца

Как приготовить

Смешайте 200 мл теплого молока, подогретого до температуры не выше 37 градусов, 10 г сахара и 30-35 г дрожжей. Добавьте 60-70 г муки и перемешайте до однородности - масса должна получиться как жидкая сметана. Оставьте опару на 15-20 минут в теплом месте.

Тогда 5 желтков соедините со 135 г сахара, 20 г ванильного сахара и 1 г соли. Тогда додайте в желточную массу опару.

Вмешивайте муку частями и перемешивайте до однородности. Муку предварительно дважды просейте. Накройте полотенцем тесто и оставьте в теплом месте на 30 мин. Тогда по частям добавляйте остальную муку.

Влейте в тесто растопленное масло и перемесите. Добавьте цедру, растертую из 10 г сахара. И только на этом этапе добавьте изюм (предварительно его следует замочить в красном вине). Тесто оставьте на 1-1,5 часа в тепле. Оно должно увеличиться вдвое.

Подготовьте формы для выпечки. Выкладывайте тесто на 1/3 объема формы. Отправьте в теплое место на 1 час.

Для смазывания паски взбейте яйцо из 10 мл молока.

Выпекайте при температуре 180 градусов 50 мин.