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Эти продукты нельзя есть вместе, если не хотите навредить здоровью (список)

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Понедельник 09 января 2023 15:52
Эти продукты нельзя есть вместе, если не хотите навредить здоровью (список) Какие продукты не стоит есть вместе (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Чтобы быть здоровым, недостаточно есть полезные продукты. Важно уметь правильно комбинировать их в блюдах. Ведь сочетание несовместимых продуктов может вызвать расстройство пищеварения, чрезмерное газообразование и другие нарушения в организме.

О том, какие продукты нельзя есть вместе и почему, рассказали в Instagram.

Какие продукты нельзя совмещать

Неадекватное питание - первый по степени важности физический фактор дисбаланса тела. Неправильное сочетание продуктов может вызвать неприятные реакции тела и навредить здоровью.

Молоко несовместимо с бананами, дыней, творогом, хлебом с дрожжами. Такое сочетание способствует избыточному образованию слизи в дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте. И становится фактором развития воспаления, накопления токсинов, отека.

Каши и зернобобовые не следует совмещать со свежими фруктами и ягодами. Фрукты стоит кушать отдельно от другой пищи. Комбинация же с другими продуктами способствует чрезмерному газообразованию, дискомфорту и тяжести.

Огурцы несовместимы с томатами, баклажанами, картофелем, цукини, кабачками. Особенно не стоит их есть с томатами, потому что огурцы будут выступать как источник щелочных оснований, а помидоры содержат ликопин, являющийся аналогом кислоты. Эта реакция идет с выделением тепла, а выделение тепла в кишечнике спровоцирует повышенное газообразование, нарушение тонуса кишечника.

Дыня плохо сочетается арбузом. Она вообще является несовместимым продуктом и употребляется отдельно.

Мед несовместим с горячими напитками.

Лимон не следует комбинировать в блюдах с огурцами и томатами. Такие салаты не поливайте лимонным соком.

Яйца несовместимы с творогом, бобовыми, рыбой и мясом.

Негативное влияние несовместимых продуктов можно частично уменьшить. Для этого употребляйте их редко и в небольшом количестве. Во время еды добавляйте специи, усиливающие пищеварение.

Раньше мы рассказывали о 3 самых полезных завтраках от диетолога Светланы Фус.

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