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"Тайный Санта" для тех, у кого никого нет. Как поздравить с праздниками одиноких бабушек и дедушек

Вторник 26 ноября 2024 19:56
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"Тайный Санта" для тех, у кого никого нет. Как поздравить с праздниками одиноких бабушек и дедушек Вы можете стать "тайным Сантой" для стариков (фото: Freepik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинцев призывают присоединиться к масштабной акции "Тайный Санта" и подарить незабываемые эмоции пожилым людям из домов престарелых и детям с инвалидностью, которые больше всего нуждаются в тепле и поддержке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на инициаторов акции - благотворительный фонд популярной радиоведущей Юлии Карповой "Юлины бабушки".

Суть акции проста: вы можете сделать донат для приобретения подарков или самостоятельно отправить вещи из списка:

  • чай, кофе
  • украиноязычные книги (романы, детективы, приключения)
  • теплые носки, пледы
  • средства гигиены и бытовую химию (стиральный порошок, кондиционеры для белья, моющие средства)
  • подгузники для взрослых и пеленки

Посылку с подарками для обездоленных стариков и детей можно отправить на имя Юли Карповой (ее номер телефона: 097 085 98 47) по адресу: с. Чайки, отделение №1 "Новой почты".

Кроме того, вы можете сделать донат на банке monobank по ссылке.

Почему это важно

В Европе пожилые люди имеют поддержку государства, ведь социальные службы обеспечивают их комфортной жизнью. Однако в Украине эта система нуждается в развитии, а старики часто остаются наедине со своими проблемами.

"Даже самые скромные донаты или подарки могут сделать жизнь одиноких людей счастливее. Старайтесь помогать не только на праздники, ведь подгузники, химия и еда нужны им всегда", - отмечает Карпова.

В прошлом году благодаря неравнодушным украинцам удалось собрать подарки для 500 подопечных фонда. В этом году организаторы ставят амбициозную цель - порадовать праздник тысячи "сеньорам и сеньоритам".

"Никто не должен остаться в эти дни без внимания", - отмечает Юлия.

&quot;Тайный Санта&quot; для тех, у кого никого нет. Как поздравить с праздниками одиноких бабушек и дедушек

Украинцев призывают помочь подарить праздник отверженным пенсионерам (иллюстрация: БФ "Юлиные бабушки")

Что известно о фонде

Фонд "Юлины бабушки" основала в 2022 году ведущая “Happy Ранку” на Хит FM Юлия Карпова. За год ее организация выросла с 500 до 1000 подопечных.

Сейчас под опекой фонда - 9 учреждений в Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях, среди которых дома престарелых, психоневрологический интернат и дом-интернат для мальчиков с инвалидностью.

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