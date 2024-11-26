"Таємний Санта" для тих, у кого нікого нема. Як привітати зі святами самотніх бабусь і дідусів

Українців закликають долучитися до масштабної акції "Таємний Санта" і подарувати незабутні емоції літнім людям з будинків престарілих та дітям з інвалідністю, які найбільше потребують тепла та підтримки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ініціаторів акції - благодійний фонд популярної радіоведучої Юлії Карпової "Юлині бабусі".

Суть акції проста: ви можете зробити донат для придбання подарунків або самостійно надіслати речі зі списку:

чай, каву

україномовні книги (романи, детективи, пригоди)

теплі шкарпетки, пледи

засоби гігієни та побутову хімію (пральний порошок, кондиціонери для білизни, мийні засоби)

підгузки для дорослих і пелюшки

Посилку з подарунками для знедолених стареньких і дітей можна відправити на ім’я Юлі Карпової (її номер телефону: 097 085 98 47) за адресою: с. Чайки, відділення №1 “Нової пошти".

Крім того, ви можете зробити донат на банку monobank за посиланням.

Чому це важливо

У Європі літні люди мають підтримку держави, адже соціальні служби забезпечують їх комфортним життям. Однак в Україні ця система потребує розвитку, а старенькі часто залишаються наодинці зі своїми проблемами.

“Навіть найскромніші донати чи подарунки можуть зробити життя самотніх людей щасливішим. Старайтесь допомагати не тільки на свята, адже підгузки, хімія і їжа потрібні їм завжди”, - наголошує Карпова.

Минулого року завдяки небайдужим українцям вдалося зібрати подарунки для 500 підопічних фонду. Цьогоріч організатори ставлять амбітну мету - порадувати свято тисячі "сеньйорам та сеньйоритам".

“Ніхто не має лишитись в ці дні без уваги", - наголошує Юлія.

Українців закликають допомогти подарувати свято знедоленим пенсіонерам (ілюстрація: БФ "Юлині бабусі")

Що відомо про фонд

Фонд “Юлині бабусі” заснувала у 2022 році ведуча “Happy Ранку” на Хіт FM Юлія Карпова. За рік її організація виросла з 500 до 1000 підопічних.

Нині під опікою фонду - 9 закладів у Київській, Житомирській і Дніпропетровській областях, серед яких будинки престарілих, психоневрологічний інтернат і будинок-інтернат для хлопчиків з інвалідністю.