Откуда взялась традиция чокаться бокалами, и как это правильно делать

Когда мы садимся за праздничный стол и провозглашаем тосты, то обязательно чокаемся бокалами друг с другом. Этой традиции уже столько лет, что большинство и не задумывается, откуда у нее ноги растут.

Зачем нам звон бокалов, и как правильно придерживаться обычая чоканья – узнайте из материала Styler ниже.

Зачем мы чокаемся бокалами

По одной из версий, традиция уходит в очень далекое прошлое, когда люди искренне верили в злых духов, демонов и нечистую силу. Тогда считали, что периодически нужно отпугивать эту нечисть, ударяя в бубен или во что-нибудь, издающее громкие звуки.

Кубки, из которых пили тогдашние спиртные напитки, в то время были металлические, поэтому хорошо "звучали" при ударе и успешно справлялись с отпугиванием демонов.

Но более правдоподобной выглядит версия, происходящая где-то со времен Средневековья, когда отравление было одним из самых простых способов устранения врагов и конкурентов.

Во время чоканья за общей трапезой часть напитков должна была обязательно выплескиваться в бокалы других участников застолья. Отсюда же и традиция наполнять бокалы до краев, которая сейчас немного позабылась.

Это было своеобразным актом доказательства доверия друг к другу. Этим люди показывали, что их помыслы чисты, и вино в их бокалах не отравлено. Чем сильнее удар бокалов о бокал, тем больше доверия вызывает человек. Если же кто-то отказывался чокаться, можно только представить, что происходило дальше...

Время шло, а традиция чокаться сохранилась по сей день. Сейчас уже не нужно плескать напитками или обливать столы, а чокаются и большими бокалами для вина, и маленькими рюмками для водки. Кроме того появилось множество примет и предрассудков, связанных с чоканьем.

Чокаться можно только взрослым и только спиртными напитками (фото: freepik)

Народные приметы чоканья