Откуда взялась традиция чокаться бокалами, и как это правильно делать
Когда мы садимся за праздничный стол и провозглашаем тосты, то обязательно чокаемся бокалами друг с другом. Этой традиции уже столько лет, что большинство и не задумывается, откуда у нее ноги растут.
Зачем нам звон бокалов, и как правильно придерживаться обычая чоканья – узнайте из материала Styler ниже.
Зачем мы чокаемся бокалами
По одной из версий, традиция уходит в очень далекое прошлое, когда люди искренне верили в злых духов, демонов и нечистую силу. Тогда считали, что периодически нужно отпугивать эту нечисть, ударяя в бубен или во что-нибудь, издающее громкие звуки.
Кубки, из которых пили тогдашние спиртные напитки, в то время были металлические, поэтому хорошо "звучали" при ударе и успешно справлялись с отпугиванием демонов.
Но более правдоподобной выглядит версия, происходящая где-то со времен Средневековья, когда отравление было одним из самых простых способов устранения врагов и конкурентов.
Во время чоканья за общей трапезой часть напитков должна была обязательно выплескиваться в бокалы других участников застолья. Отсюда же и традиция наполнять бокалы до краев, которая сейчас немного позабылась.
Это было своеобразным актом доказательства доверия друг к другу. Этим люди показывали, что их помыслы чисты, и вино в их бокалах не отравлено. Чем сильнее удар бокалов о бокал, тем больше доверия вызывает человек. Если же кто-то отказывался чокаться, можно только представить, что происходило дальше...
Время шло, а традиция чокаться сохранилась по сей день. Сейчас уже не нужно плескать напитками или обливать столы, а чокаются и большими бокалами для вина, и маленькими рюмками для водки. Кроме того появилось множество примет и предрассудков, связанных с чоканьем.
Чокаться можно только взрослым и только спиртными напитками (фото: freepik)
Народные приметы чоканья
- Жене не желательно чокаться со своим мужем. Считается, что это к убыткам и даже измене.
- Нельзя недопитые алкогольные напитки после гостей сливать обратно в бутылку и тем более пить эти остатки, ведь возьмете на себя все проблемы и неприятности тех, кто не допил их.
- Наливать спиртное нужно только в стоящую емкость (рюмку, бокал, стакан), а не навесу.
- Разливать напитки на протяжении всего торжества должен один и тот же мужчина.
- Чокаются бокалами только с алкогольными напитками.
- На поминках, годовщинах смерти не принято звенеть рюмками.
- Женщина сначала чокается с другими женщинами и только потом с мужчинами. Если же в компании одна женщина, или вы вдвоем – женщине неприлично протягивать бокал первой. Конечно, в настоящее время это звучит как сексизм.
- При поднятии бокалов их держат на уровне глаз "собутыльника" или чуть ниже, но никак не выше.
- Чтобы услышать красивый звон, емкость с вином берут за ножку.
- Чем дороже напиток, тем дороже посуда, из которой он пьется.
Раньше мы писали, как кошка указывает на присутствие негатива в доме.
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