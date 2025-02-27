Тайна слова "промінь": откуда оно взялось в украинском языке?

Задумывались ли вы, что некоторые привычные нам слова имеют авторов? Многие термины и художественные выражения вошли в наш язык благодаря писателям. А точнее - писательницам.

Например, слово "промінь" придумала Леся Украинка. Его не знал даже Тарас Шевченко, ведь это существительное появилось уже после него. Сначала "промінь" использовали только в художественном стиле. Вспомните строки из ее колыбельной:

"Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас, спиш ти малесенький, пізній бо час", - Леся Украинка.

Впоследствии слово стало научным термином, а сегодня его используют в различных сферах.

Не менее важный вклад в развитие украинского языка сделала и мать Леси Украинки - Олена Пчілка. Она была не только писательницей, но и первой женщиной-академиком Украины.

Именно ей мы обязаны появлению таких слов, как "мистецтво", "переможець", "палкий" и "променистий".

"Нам пора для себе жити своїм розумом, своїм життям", - писала Олена Пчілка, призывая украинцев беречь родной язык.

Вас может заинтересовать: