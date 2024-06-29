Тайны Винницы за выходные: какие топ-7 мест обязательно стоит увидеть
Винница, один из старейших городов Украины, скрывает множество тайн и интересных мест, которые достойны вашего внимания. От уникальных архитектурных памятников до современных арт-инсталяций - в этом городе найдется что-то для каждого.
Какие 7 интересных мест стоит посмотреть в Виннице, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Поющий фонтан Рошен
Единственный в Украине и самый большой в Европе речной светомузыкальный фонтан. Расположен в русле речки Южный Буг и имеет длину 140 метров. Фонтан работает с марта по ноябрь, и собирает возле себя жителей и гостей города на спектакли и концерты под открытым небом.
Полноценно можно насладиться красотой фонтана с наступлением темноты, когда начинается лазерное шоу. Музыкальный репертуар состоит в основном из классических композиций, таких как "Симфония №40" Моцарта, "Времена года: Лето" Вивальди и других.
Поющие фонтаны в Виннице (фото: Getty Images)
Национальный музей-усадьба М.И. Пирогова
Музей открыт на территории усадьбы Вишня, где последние 20 лет жил и работал выдающийся анатом, ученый, хирург и педагог. Его считают основателем Общества Красного Креста и военно-полевой хирургии.
Пирогов завещал, чтобы его похоронили именно в его усадьбе. Над его усыпальницей впоследствии построили церковь Николая Чудотворца. В музее можно наглядно познакомиться с врачебной практикой 19 века и почувствовать, как жила научная интеллигенция в те времена.
Национальный музей-усадьба М.И. Пирогова (фото: Википедия)
Водонапорная башня
Архитектурная достопримечательность расположена на Европейской площади в центре города. Верхний ярус башни выполнял функцию пожарной каланчи, но впоследствии она потеряла свое предназначение и стала жилым помещением.
В 1985 году памятник перешел к Областному краеведческому музею. В настоящее время в башне размещается Музей воинов-афганцев. Также у башни есть несколько интересных памятников, например, памятник главному архитектору города - Григорию Артынову.
Водонапорная башня (фото: Википедия)
Усадьба Михаила Коцюбинского
Известный украинский писатель был рожден именно в Виннице. Музей-усадьба расположен недалеко от фонтана по улице Ивана Бевза 15. Экспозиция находится в 5 комнатах и хронологически изображает жизнь и творчество Михаила Коцюбинского.
Здесь расположены многие памятники его творчества, например как: произведения, изданные при его жизни и переводы на языки народов мира. Архивные материалы, материалы обихода и этнографии.
Усадьба Михаила Коцюбинского (Википедия)
Винница в миниатюре
В центральном городском парке появилась новая локация, состоящая из 12 уменьшенных копий известных построек города. Новая "площадь" была открыта ко дню города.
Там представлены такие миниатюры как: Арка в Центральный парк, Водонапорная башня, Дом реального училища, Винницкая областная Государственная администрация и другие.
Винница в миниатюре (фото: moemisto.ua)
Винницкие Муры
Самым древним зданием считается именно этот комплекс оборонных и монастырских построек. Эти стены пережили многие исторические события, были частично разрушены и перестроены. Сейчас это уникальный памятник архитектуры, сохранившийся до наших дней еще с 16 века.
Сейчас на территории действуют учреждения и два музея - областной краеведческий и художественный. Фонд Винницкого областного краеведческого музея насчитывает более 200 тысяч экспонатов, включая уникальные предметы из скифского и сарматского периодов, изделия гончарства, ткачества и вышивки и другие.
Винницкие стены (фото: Википедия)
Винницкий трамвай
Ему более 100 лет. "Винницкая транспортная компания" время от времени организовывает бесплатные экскурсии во время которых туристы могут услышать немало интересных и малоизвестных фактов о Виннице.
Общественный транспорт удивляет удобством и красотой, а также бесплатным интернетом. Гости города могут прокатиться одним из шести маршрутов на стареньком Gotha T57 или современном VinWay.
Старинный Винницкий трамвай (фото: Википедия)
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При написании материала использованы источники: EventUkraine, Wikipedia, MoeMisto, InvestInVinnytsia, FaineMistoVinnica.