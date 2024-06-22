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Самые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 года

Суббота 22 июня 2024 08:00
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Самые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 года Какие 5 озер Украины считаются самыми красивыми (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украина славится своими живописными озерами, на которые можно не только полюбоваться, но хорошо возле них отдохнуть с друзьями или семьей. Добраться до этих озер не так уж трудно и какой бы вариант ни выбрали - вы получите настоящее наслаждение от красоты природы.

Какие красивые озера Украины стоит увидеть и где можно отдохнуть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Бребенескул (Закарпатская область)

Бребенескул считается самым высокогорным озером Украины (1801 м над уровнем моря). Находится оно на юго-западном склоне Черногорского хребта Карпат. По форме озера его называют "Синим глазом Карпат".

Озеро небольшое по размерам примерно 150 метров в длину и 70 метров в ширину. Купаться в Бребенескуле можно, однако нужно иметь решительность, поскольку даже в самые жаркие дни температура воды не поднимается выше 10 градусов тепла.

Самые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 годаСамые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 года

Озеро Бребенескул (фото: Википедия)

Свитязь (Волынская область)

Свитязь - самое глубокое озеро Украины. В некоторых частях озера глубина может достигать 58 метров, что в четыре раза глубже Азовского моря. Также Свитязь входит в семь природных чудес Украины.

Еще озеро славится кристально прозрачной водой, где дно видно даже на десятиметровой глубине. Вода Свитязя богата глицерином и серебром, что очень хорошо влияет на состояние кожи и здоровья.

Самые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 годаСамые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 года

Озеро Свитязь (фото: Википедия)

Синевир (Закарпатская область)

Синевир это самое большое озеро Украинских Карпат, которое находится на высоте 989 метров над уровнем моря. Его площадь составляет около 5 га, а глубина до 22 метров.

На берегу установлены две деревянные скульптуры Синие и Вира, в честь которых, согласно легенде, было названо озеро. Вода в озере так чиста, что можно разглядеть всех рыб и других обитателей водоема. Однако купаться в нем или вылавливать рыбу - запрещено.

Самые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 годаСамые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 года

Озеро Синевир (фото: Википедия)

Белое озеро (Ровенская область)

Озеро называется из-за своей кристально-белой воды. Глубокое место озера достигает более 10 метров. Также, вода в озере богата глицерином, мягкой даже на ощупь.

Это озеро относят к лечебным озерам Украины, а также называют "озером молодости", через воду, которая придает коже шелковистость и мягкость. Местные жители рассказывают, что воду из озера специально набирали для лечения первой леди Речи Посполитой.

Самые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 годаСамые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 года

Белое озеро (фото: Википедия)

Базальтовое (Ровенская область)

Образован на месте затопленного карьера. Глубина озера составляет до 15 метров. Известно своим изумрудным оттенком и прозрачной водой. На дне озера есть огромные столбы из базальта.

Посреди озера расположен небольшой клочок земли, который называют Островом Любви. Рядом с водоемом находятся Базальтовые столбы, являющиеся одним из 7 чудес Украины.

Самые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 годаСамые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 года

Базальтовое озеро (фото: Википедия)

Раньше мы писали о том, как можно неординарно провести летний отпуск.

А также вспоминали, какие пещеры в Украине считаются самыми красивыми и загадочными.

В написании материала использованы источники: Wikipedia, Astravel, Travel Guide

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