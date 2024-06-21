Изюминки Закарпатья: самые интересные 5 мест, которые обязательно нужно посетить

Сезон летних путешествий и отпусков уже в разгаре и одно из самых популярных направлений в Украине - это Закарпатье. Но стоит знать, что Закарпатье - это не только очень красивые горы, старинные замки и Ужгород, но и еще много интересных мест.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 самых интересных мест в Закарпатье, которые стоит посетить обязательно в этом году. Куда стоит поехать - читайте ниже.

Озеро Синевир

Синевир (или Морское Око) - это настоящая визитка украинских Карпат. Побывать там стоит хотя бы раз в жизни, потому что это горное озеро стоит увидеть каждому. Оно очаровывает своей красотой и дарит вдохновение, энергию и силы.

Синевир находится в Национальном парке "Синевир" на территории Хустского района Закарпатской области, в горном массиве Внутренние Горганы, на высоте более 1000 м над уровнем моря.

Образовалось это озеро около 10-11 тысяч лет назад в результате мощного землетрясения. Сейчас водоем питается подземными водами. Глубина - 8-10 метров, а вот температура воды даже в самые теплые дни поднимается до +11+13 градусов.

На прибрежном пространстве распространено около 90 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины. А в Национальном парке водятся: горная косуля, европейский олень, медведь, рысь, волк, лиса, барсук, горностай.

Озеро Синевир (фото: Википедия)

Водопад Шипот

Пятикаскадный водопад берет начало на склонах горы Большой Верх (1598 м). Высота этого водопада - 14 метров. Зимой он полностью не замерзает, к весне бурные потоки усиливаются талыми водами. Летом шум водопада настолько силен, что говорить возле него можно только очень и очень громко. А еще - на его фоне выходят просто невероятные фотографии.

Находится водопад Шипот на северных склонах горного массива Полонина Боржава, у подножия горы Гемба, в 10 километрах от железнодорожной станции Воловец и в 6 километрах от села Пилипец Закарпатской области. От станции Воловец можно добраться до локации любым транспортом - автобус, такси или трансфер.

Водопад образовался на месте выхода стойких песчаников палеогена и гравелитов с тонкими слоями сланцев. На расстоянии 1,1 км от Шипита расположен еще один водопад - Верхний Шипот. В ночь на Праздник Ивана Купала с 1993 года здесь проходит неформальный фестиваль, на который приезжают хиппи и представители разных субкультур.

Водопад Шипот (фото: Википедия)

Солотвино

Это поселок городского типа, расположенный в Тячевском районе Закарпатской области. Оно расположено в Мармаросской котловине, на правом берегу Тисы. Когда-то этот поселок был частью римской колонии под названием Дакия, а сейчас - это курортный городок, который привлекает туристов целебными источниками.

Кроме невероятной горной красоты, в Солотвино есть настоящая изюминка – Соленые озера, обладающие целебными и полезными свойствами почти такие же, как Мертвое море.

А еще - добыча соли и невероятной красоты подземные шахты для лечения по методу спелеотерапии. Также можно посетить уникальный музей солекопов. Первое упоминание о Солотвино - в грамоте венгерского короля Владислава в 1360 году.

Соленые озера в Солотвино (фото: Википедия)

Колочево

Еще одна туристическая изюминка Закарпатья - село Колочава. Это одно из самых длинных деревень Украины, потому что его протяженность составляет более 15 километров. В Колочаву стоит поехать тем, кто обожает прогулки по музеям, потому что их в этом селе целых 10 и все они уникальны:

Музей архитектуры "Старая деревня"

Колочаевская узкоколейка

Колочаевский бокораш

"Чешская школа" и "Советская школа"

Историко-военный музей "Линия Арпада"

Бункер Штайера

Музей "Воинам-интернационалистам"

Музей и церкви Святого Духа

Музей-колыба "Фауна Закарпатья"

А еще в селе много памятников: "Заробитчанам", "Примирение", "Овчар", герою Николаю Шугаю, Тарасу Шевченко, Александру Духновичу, погибшим в мирное время воинам, Роману Шухевичу, погибшим в лагерях ГУЛАГ, Учительница из Украины и Ивану Ольбрахт. Также стоит посетить "Птицепарк", где обитает множество птиц.

Находится село Колочава в Хустском районе Закарпатской области на территории Национального природного парка "Синевир". Оно расположено в горной долине между долинами Стримба, Дарвайка, Барвинок, Красная и Роза. Через село протекает сразу 5 рек.

Село Колочава (фото: Википедия)

Селиская сыроварня

С 1994 года в Нижньому Селищі Хустского района Закарпатской области существует сыроварня. Здесь производят натуральные сыры по швейцарской технологии. При производстве не используют консерванты, вредные примеси, ароматизаторы и красители. И основа для приготовления сыра - натуральное карпатское молоко.

На сыроварне проводят экскурсии, фестивали, дегустации. Можно собственными глазами увидеть, как делают сыр, отведать его и купить домой. Помимо увлекательной экскурсии по самой сыроварне, Вас приятно удивит и окружающая природа, красивая и успокаивающая.

А что касается дегустации сыра, то к ней вам предложат еще и настоящего домашнего закарпатского душистого вина, что добавит в дегустацию своих красок и гастрономических впечатлений.

Селиская сыроварня (фото со страницы в google)