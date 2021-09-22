Спалювала прапор і сміялася: школярка з Кам'янського на відео вибачилася за дику витівку

В Кам'янському 14-річна школярка спалила прапор України , і такі дії зняли на відео, після чого ролик виклали в інтернет. Кадри викликали масу обурення в суспільстві, і незабаром поліція встановила особу порушниці, а за фактом наруги над державним символом було розпочато кримінальне провадження.

Тепер підліток на камеру вибачається за вчинок, і відповідне відео опубліковане у соцмережах.

Дівчинка назвала своє ім'я та прізвище, дату народження, і запевнила, що шкодує про свої дії в місцевому парку, де спалила український прапор.

"Я шкодую про свій вчинок, про те, що сьогодні було стосовно прапора, і обіцяю більше такого не робити", - заявила Єва.

При цьому, судячи з коментарів до ролика з вибаченнями, чимала кількість користувачів мережі не вірять в щирі каяття школярки.

У неї на обличчі великими літерами написано, як вона шкодує про скоєне

Не вірю і слову

та їй по**й, судячи з обличчя

Акторської гри в цій школі не навчили

На*іг такі вибачення. Є відповідальність згідно із законом

Але закон є закон. І повинна відповідати за законом

Відео: школярка з Кам'янського вибачилася за дику витівку з прапором

Так, на минулому відео, де школярка зі сміхом спалювала прапорець України, на питання подруги - "Навіщо ти це робиш?"- вона відповіла: "Це не мій прапор".

У поліції розповіли, що в таких діях неповнолітньої вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Було відкрито справу. Покарання за цією статтею: від штрафу до позбавлення волі на строк до 2 років.

Відео: в Кам'янському школярка спалила прапорець України