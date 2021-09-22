Сжигала флаг и смеялась: школьница из Каменского на видео извинилась за дикую выходку
В Каменском 14-летняя школьница сожгла флаг Украины, и такие действия сняли на видео, после чего ролик выложили в интернет. Кадры вызвали массу возмущения в обществе, и вскоре полиция установила личность нарушительницы, а по факту надругательства над государственным символом было начато уголовное производство.
Теперь подросток на камеру извиняется за поступок, и соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
Девочка назвала свое имя и фамилию, дату рождения, и заверила, что сожалеет о своих действиях в местном парке, где сожгла украинский флаг.
"Я сожалею о своем поступке, о том, что сегодня было по поводу флага, и обещаю больше такого не делать", - заявила Ева.
При этом, судя по комментариях к ролику с извинениями, многие пользователи сети не верят в искренние раскаяния школьницы.
- У нее на лице крупными буквами написано, как она сожалеет о содеянном
- Не верю и слову
- да ей по**й, судя по лицу
- Актерской игры в этой школе не научили
- На*иг такие извинения. Есть ответственность согласно закону
- Но закон есть закон. И должна отвечать по закону
Видео: школьница из Каменского извинилась за дикую выходку с флагом
Так, на прошлом видео, где школьница со смехом сжигала флажок Украины, на вопрос подружки - "Зачем ты это делаешь?" - она ответила: "Єто не мой флаг".
В полиции рассказали, что в таких действиях несовершеннолетней усматриваются признаки преступления предусмотренного ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Было открыто дело. Наказание по этой статье: от штрафа до лишения свободы на срок до 2 лет.
Видео: в Каменском школьница сожгла флажок Украины
Ранее сообщалось, что в Мариуполе будут судить 17-летнего подростка за надругательство над флагом Украины - ему грозит до 3 лет тюрьмы.