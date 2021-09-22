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У Дніпропетровській області школярка спалила прапор України та виклала відео в соцмережі

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Середа 22 вересня 2021 09:40
У Дніпропетровській області школярка спалила прапор України та виклала відео в соцмережі Фото: школяка спалила прапор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У місті Кам'янське Дніпропетровської області дівчина спалила прапор Україні. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

21 вересня поліцейські виявили в Інтернеті відео, на якому дівчина підпалює прапор України.

За вказаним фактом матеріал зареєстрований до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень.

В ході перевірки поліцейські встановили особу дівчини, нею виявилась 15-річна учениця однієї із шкіл міста Кам’янське.

В діях неповнолітньої вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Відео дівчина розмістила у одній із соцмереж. На питання "Для чого ти це робиш?", школярка відповідає, що це "не її прапор".

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