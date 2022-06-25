Син Таїсії Повалій підтримав Україну і натякнув на розпад Росії

Син Таїсії Повалій, який виїхав до Іспанії, не підтримує матір, яка залишається в Росії і підтримує її. Молодий чоловік просить не асоціювати зі співачкою, він проти війни в Україні.
Також Денис натякає на швидкий розпад Російської Федерації, про це розповів в Instagram.
Перебуваючи в Іспанії син співачки побував в торговому центрі і побачив там іграшкову карту-пазл, де кожна країна – окрема картонна частка з назвою держави. Як виявилося, Росію там відзначили, але для неї не знайшлося картонної частини.
"На Рассеюшку картону не вистачило. Хто знає, як воно повернеться, - пожартував син зірки, роблячи прямий натяк.
Денис Повалій натякнув на розпад РФ (instagram.com/denis.povali)
Відзначимо, що на аватарі в соцмережі у Дениса стоїть заставка "Stop the war" (з англ - зупиніть війну).
В останніх своїх висловлюваннях Денис попросив не пов'язувати його з виступом матері на концерті в Росії, де вона виконала для російських військових "Пісню про рушник".
Практично всі знають, що з початку війни в Україні Таїсія Повалій продовжує зберігати мовчання і ніяк не підтримує свою батьківщину. Мало того, вона продовжує розважати росіян на концертах.
Денис Повалій теж музикант, йому 38 років. Зараз він з маленьким сином і цивільною дружиною перебуває в Іспанії.
Нагадаємо, що Повалій розважала російських генералів 9 травня на сцені, обвішаній георгіївськими стрічками.
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