Озвучений гонорар Софії Ротару за гастролі в Росії

Софія Ротару їздить з гастролями в РФ (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Російські ЗМІ повідомили, скільки отримує Софія Ротару за виступ в Росії

Софія Ротару останнім часом зазнала критики за те, що вона їздить на гастролі в РФ і підтримує при цьому українську армію. У Росії "наїхали" на українську артистку і почали таврувати. Зараз у російській пресі з'явилася інформація про те, скільки ж заробляє народна артистка на таких гастролях.

Генеральний менеджер одного з московських агенств розповів про розцінки співачки на виступі на новорічному корпоративі, пише одне з російських видань.

"Гонорар артистки на новорічний корпоратив у грудні нам оголосили $60 тис. Написали, що частина колективу вже в Москві, Софія Михайлівна живе у власному житлі. Але є додаткові витрати - транспортні: на дорогу її колективу. У кошторисі, яку ми отримали було пораховано проживання в готелі, транспорт, добові", - повідомив генеральний менеджер.

Софія Ротару (фото: u-f.ru)

За його словами, 15 тисяч доларів з 60 отримує команда співачки. Але з боку Ротару готові зробити знижку.

"Колектив співачки з різних міст, тому й квитки в кошторисі позначені з різних населених пунктів. Крім того, позначений переліт бізнес-класом для сестри співачки Ауріки. Разом транспортні витрати за кошторисом для нашого корпоративу склали: $15040. Але йшлося і про можливі знижки - все обговорюється", - підсумував менеджер.