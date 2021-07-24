Син легендарної української артистки постригся у ченці: "він йде до кінця"

Народна артистка України Ніна Матвієнко, яка стала однією зі 100 музичних експертів, які судитимуть конкурсантів талант-шоу "Співають всі!" на каналі "Україна" , зізналась, як відреагувала на рішення свого сина Івана стати ченцем.

За кулісами проєкту легендарна артистка розповіла, що її старший син давно готував батьків до того, що збирається стати ченцем - він їздив із групами та молодшим братом у монастирі.

"Коли він щось вирішив, то він йде до кінця. Але, якби батько і мати не дали благословення, то він би не пішов у монастир. Ми з батьком його благословили. Його віра сильна, і можливо, завдяки його молитвам, все у нас в родині добре, всі живі-здорові", - каже Ніна Митрофанівна.

До того ж, говорить співачка, її син бере участь у реставрації старовинного храму, а вона сама допомагає у відновленні архітектурного пам'ятника матеріально.

"Ми повинні зберегти велич минулого, щоб спасти душу", - впевнена 73-річна зірка.

Також Матвієнко поділилася з журналістами секретом того, як їй вдається тримати себе у тонусі і виглядати молодшою свого віку.

Так от, виявляється, Ніна Митрофанівна п'є… часникову воду і медитує. Зокрема їй подобається слухати звуки води.

Нагадаємо, що Ніна Матвієнко з чоловіком, художником Петром Гончаром виховали трьох дітей - синів Івана і Андрія, а також доньку Антоніну.