Син легендарної української артистки постригся у ченці: "він йде до кінця"
Народна артистка України Ніна Матвієнко, яка стала однією зі 100 музичних експертів, які судитимуть конкурсантів талант-шоу "Співають всі!" на каналі "Україна", зізналась, як відреагувала на рішення свого сина Івана стати ченцем.
За кулісами проєкту легендарна артистка розповіла, що її старший син давно готував батьків до того, що збирається стати ченцем - він їздив із групами та молодшим братом у монастирі.
"Коли він щось вирішив, то він йде до кінця. Але, якби батько і мати не дали благословення, то він би не пішов у монастир. Ми з батьком його благословили. Його віра сильна, і можливо, завдяки його молитвам, все у нас в родині добре, всі живі-здорові", - каже Ніна Митрофанівна.
До того ж, говорить співачка, її син бере участь у реставрації старовинного храму, а вона сама допомагає у відновленні архітектурного пам'ятника матеріально.
"Ми повинні зберегти велич минулого, щоб спасти душу", - впевнена 73-річна зірка.
Також Матвієнко поділилася з журналістами секретом того, як їй вдається тримати себе у тонусі і виглядати молодшою свого віку.
Так от, виявляється, Ніна Митрофанівна п'є… часникову воду і медитує. Зокрема їй подобається слухати звуки води.
Нагадаємо, що Ніна Матвієнко з чоловіком, художником Петром Гончаром виховали трьох дітей - синів Івана і Андрія, а також доньку Антоніну.
Нагадаємо, не так давно Тоня Матвієнко зачарувала рідкісним сімейним фото з відпочинку.