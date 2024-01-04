Испепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой области

Военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины показали, как уничтожают врага в Донецкой области. Защитники нашей страны начали год с мощной работы по оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Facebook-страницы Сухопутных войск ВС Украины.