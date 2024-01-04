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Испепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой области

Четверг 04 января 2024 20:01
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Испепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой области Как работает артиллерия (фото: facebook.com/45oabr)
Автор: Полина Иваненко

Военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины показали, как уничтожают врага в Донецкой области. Защитники нашей страны начали год с мощной работы по оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост с Facebook-страницы Сухопутных войск ВС Украины.

Шведский "Арчер" отрабатывает в Донецкой области

На фото с работой артиллеристов можно увидеть, как военные используют самоходные артустановки "Арчер". Фотографии были сделаны уже в январе текущего года, в Донецкой области.

Испепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой областиИспепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой области

Испепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой областиИспепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой области

Артиллеристы в Донецкой области (фото: facebook.com/45oabr)

Также военные рассказали о преимуществах "Арчеров". Установки помогают эффективно уничтожать врагов.

"Новейшие шведские артиллерийские системы "Арчер" способны быстро и точно отрабатывать по целям", - объяснили в Сухопутных силах.

Артирелисты - больше мощных фото

Испепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой области

Испепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой областиИспепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой областиИспепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой областиИспепеляющее врага сияние: смотрите мощные кадры работы артиллеристов в Донецкой области "Арчер" и украинские артиллеристы (фото: facebook.com/45oabr)

Как реагирует сеть

Под постом украинцы благодарят военных за защиту. Также они оставляют следующие комментарии:

  • "Доземный поклон каждому из вас, дорогие наши защитники, за мужество, выдержку, смелость, решительность, героизм, верность Украине!"
  • "Героям Слава! Спасибо!"
  • "Спасибо за Украину!".

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