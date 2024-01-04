ua en ru
Чт, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на Донеччині

Четвер 04 січня 2024 20:01
UA EN RU
Вогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на Донеччині Як працює артилерія (фото: facebook.com/45oabr)
Автор: Поліна Іваненко

Військові з 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України показали, як нищать ворога на Донеччині. Захисники нашої країни почали рік з потужної роботи по окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки Сухопутних військ ЗС України.

Шведський "Арчер" відпрацьовує на Донеччині

На фото з роботою артилеристів можна побачити, як військові використовують самохідні артустановки "Арчер". Світлини було зроблено вже у січні цього року, в Донецькій області.

Вогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на ДонеччиніВогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на Донеччині

Вогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на ДонеччиніВогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на Донеччині

Артилеристи на Донеччині (фото: facebook.com/45oabr)

Також військові розповіли про переваги "Арчерів". Установки допомагають ефектино нищити ворогів.

"Новітні шведські артилерійські системи "Арчер" здатні швидко та точно відпрацьовувати по цілях", - пояснили у Сухопутних силах.

Артирелисти - більше потужних фото

Вогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на Донеччині

Вогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на ДонеччиніВогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на ДонеччиніВогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на ДонеччиніВогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на Донеччині"Арчер" та українські артилеристи (фото: facebook.com/45oabr)

Як реагує мережа

Під дописом українці дякують військовим за захист. Також вони залишають такі коментарі:

  • "Доземний уклін кожному з вас, дорогі наші захисники, за мужність, витримку, сміливість, рішучість, героїзм, вірність Україні!"
  • "Героям Слава! Дякую!"
  • "Дякуємо за Україну!".

Раніше ми вже розповідали, як виглядають Січеславські десантники, які стоять на стражі незалежності.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, у родині відомої співачки сталася трагедія - помер її брат-військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні