Вогонь, що спопеляє ворога: дивіться потужні кадри роботи артилеристів на Донеччині

Військові з 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України показали, як нищать ворога на Донеччині. Захисники нашої країни почали рік з потужної роботи по окупантах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Facebook-сторінки Сухопутних військ ЗС України.

Під дописом українці дякують військовим за захист. Також вони залишають такі коментарі:

"Новітні шведські артилерійські системи "Арчер" здатні швидко та точно відпрацьовувати по цілях", - пояснили у Сухопутних силах.

Також військові розповіли про переваги "Арчерів". Установки допомагають ефектино нищити ворогів.

На фото з роботою артилеристів можна побачити, як військові використовують самохідні артустановки "Арчер". Світлини було зроблено вже у січні цього року, в Донецькій області.

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