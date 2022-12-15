Святой Варвары 2022: что строго запрещено делать, чтобы не навлечь беду

Важные традиции праздника

Варвару считают покровительницей женщин, и молятся ей традиционно о женском счастье, желанной беременности, хорошем семейном союзе.

17 декабря следует посетить церковь и помолиться святой Варваре за здоровье и благополучии. Верили, что великомученица поможет избежать внезапной смерти. Желать зла и болезней во время молитвы ни в коем случае нельзя, иначе можно привлечь несчастье в свой дом.

Традиционно в День святой Варвары всегда готовили вареники с маком или творогом. Также в этот день девушки гадали на долю.

Хотя запрещено заниматься домашними делами, а вот вязать и вышивать наоборот – разрешалось. Считалось, что в изделие, исполненное в этот день, вплетались частицы самого Господа.

Приступая к вышиванию, крестились и шептали: "Святая Варвара золотыми нитями Иисуса ризы шила и нас научила".

В день святой Варвары можно заниматься вышивкой (фото: pixabay)

Что нельзя делать в День святой Варвары, чтобы не навлечь беду

В этот день нельзя стирать, белить и месить глину.

Заниматься домашними делами нельзя, но мыть посуду и готовить есть можно.

В праздник лучше не выходить из дома вечером без особой надобности.

Запрещено злословить, ссориться с другими, а также употреблять алкоголь.

Гадания на Варвары

Чтобы узнать о замужестве, девушки ломали ветку вишни в саду и ставили ее в воду. Если до Рождества веточка зацветет, то в этом году ожидается счастливый брак.

Еще один распространенный способ: участницы гадания прятали на ночь под подушкой три лавровых листочка с именами "Ананий", "Азарий" и "Мисаил". Когда девушки засыпали, им снился сон с участием их будущего мужа.

Чтобы узнать, кто первой выйдет замуж, брали простую деревянную ложку и бросали в емкость с водой – чья ложка отойдет от края первой, та девушка и выйдет замуж раньше подруг.

Еще святой Варваре задавали вопросы. Для этого брали лист бумаги и делили его пополам. На лист высыпали полную горсть крупы, пытаясь попасть внутрь. Если большая часть крупы оказывалась на правой стороне – ответ положительный. Если с обеих сторон получалось одинаковое количество крупы – то вопрос остался без ответа и в следующий раз его можно будет задать только через год.