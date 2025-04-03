Праздник сегодня, 3 апреля: что нельзя делать, народные приметы

3 апреля православные христиане в Украине по новому стилю чтят икону Богородицы "Неувядаемый Цвет". До конца года остается 272 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 3 апреля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

3 апреля верующие празднуют день иконы Божьей Матери "Неувядаемый Цвет", который является одним из самых почитаемых образов в православии. Она происходит из Византии, а самые известные ее списки хранятся в монастырях Афона и Греции.

Особенностью этой иконы является изображение Пресвятой Богородицы с цветами, чаще всего лилиями, символизирующими ее чистоту и непорочность. Иконография образа сформировалась под влиянием византийских акафистов, где Дева Мария сравнивается с неувядающими цветами.

В Украине существует много списков этой иконы, к которым обращаются с молитвами о семейном счастье, здоровье детей и сохранении чистоты души. По давней традиции, в греческих монастырях перед ней кладут душистые цветы, в частности лилии, жасмин и розы.

Эти цветы символизируют Благовещение - момент, когда архангел Гавриил принес Деве Марии весть о рождении Спасителя. Впечатляющим является чудо, происходящее на острове Кефалония: засохшие цветы, принесенные к иконе весной, чудесным образом расцветают в день Успения Богородицы 8 августа.

Эта икона считается покровительницей женщин, которые стремятся к гармонии в личной жизни и благословению в материнстве. Ее название символично - так же, как весенние цветы обновляются, так и вера укрепляет душу человека.

Икона Богоматери "Неувядаемый Цвет" (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 3 апреля

Не следует занимать деньги, чтобы не привлечь финансовые трудности. Лучше воздержаться от долгов, чтобы избежать энергетических потерь.

Стоит избегать ссор, поскольку негативные эмоции могут разрушить гармонию дня. Грубые слова также притягивают негатив и ухудшают отношения.

Не рекомендуется оставлять грязную посуду на ночь, потому что это может вызвать ссоры в семье.

Дом должен быть чистым, ведь беспорядок накапливает негативную энергию. Неухоженное жилье может привести к проблемам в делах и личной жизни.

Лучше не поливать комнатные растения, чтобы не нарушить их естественный ритм роста. В этот день лишняя влага может навредить корням. Не следует подходить к водоемам, потому что это может быть опасно. Вода в это время имеет сильную энергетику, которая может негативно повлиять на человека.

Народные приметы и традиции 3 апреля

Если зацвела мать-и-мачеха, скоро придет настоящее тепло.

Если 3 апреля появились комары, можно ждать скорого потепления.

Синие оттенки облаков на небе предвещают теплую, но дождливую погоду.

Если солнце восходит с золотисто-желтыми лучами, день будет ясным и погожим.

Если 3 апреля синица начала весело петь, значит, тепло уже на пороге.

У кого День ангела 3 апреля

3 апреля День ангела отмечают:

Никита

Иосиф

Иван

Феодосия

Людям, которые родились 3 апреля, покровительствует лазурит. С давних времен этот камень олицетворял равновесие и гармонию. В прошлом считалось, что лазуритовые украшения способствуют улучшению зрения.