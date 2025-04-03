Свято сьогодні, 3 квітня: що не можна робити, народні прикмети

3 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують ікону Богородиці "Нев’янучий Цвіт". До кінця року залишається 272 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 3 квітня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

3 квітня віряни святкують день ікони Божої Матері "Нев’янучий Цвіт", який є одним із найшанованіших образів у православ’ї. Вона походить з Візантії, а найвідоміші її списки зберігаються у монастирях Афону та Греції.

Особливістю цієї ікони є зображення Пресвятої Богородиці з квітами, найчастіше ліліями, що символізують її чистоту та непорочність. Іконографія образу сформувалася під впливом візантійських акафістів, де Діва Марія порівнюється з нев’янучими квітами.

В Україні існує багато списків цієї ікони, до яких звертаються з молитвами про сімейне щастя, здоров’я дітей і збереження чистоти душі. За давньою традицією, у грецьких монастирях перед нею кладуть запашні квіти, зокрема лілії, жасмин і троянди.

Ці квіти символізують Благовіщення - момент, коли архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про народження Спасителя. Вражаючим є диво, що відбувається на острові Кефалонія: засохлі квіти, принесені до ікони навесні, чудесним чином розквітають у день Успіння Богородиці 8 серпня.

Ця ікона вважається покровителькою жінок, які прагнуть гармонії в особистому житті та благословення в материнстві. Її назва символічна - так само, як весняні квіти оновлюються, так і віра зміцнює душу людини.

Ікона Богоматері "Нев’янучий Цвіт" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 3 квітня

Не слід позичати гроші, щоб не притягнути фінансові труднощі. Краще утриматися від боргів, щоб уникнути енергетичних втрат.

Варто уникати сварок, оскільки негативні емоції можуть зруйнувати гармонію дня. Грубі слова також притягують негатив і погіршують відносини.

Не рекомендується залишати брудний посуд на ніч, бо це може спричинити сварки в родині.

Будинок повинен бути чистим, адже безлад накопичує негативну енергію. Недоглянуте житло може призвести до проблем у справах і особистому житті.

Краще не поливати кімнатні рослини, щоб не порушити їхній природний ритм росту. У цей день зайва волога може нашкодити корінню. Не слід підходити до водойм, бо це може бути небезпечно. Вода в цей час має сильну енергетику, яка може негативно вплинути на людину.

Народні прикмети і традиції 3 квітня

Якщо зацвіла мати-й-мачуха, скоро прийде справжнє тепло.

Якщо 3 квітня з’явилися комарі, можна чекати на швидке потепління.

Сині відтінки хмар на небі віщують теплу, але дощову погоду.

Якщо сонце сходить із золотисто-жовтими променями, день буде ясним і погожим.

Якщо 3 квітня синиця почала весело співати, значить, тепло вже на порозі.

У кого День ангела 3 квітня

3 квітня День ангела відзначають:

Микита

Йосип

Іван

Феодосія

Людям, які народилися 3 квітня, покровительствує лазурит. З давніх часів цей камінь уособлював рівновагу та гармонію. У минулому вважалося, що лазуритові прикраси сприяють покращенню зору.