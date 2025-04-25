Праздник 25 апреля: что нельзя делать сегодня, народные приметы и традиции

25 апреля православные христиане в Украине по новому стилю празднуют день памяти святого апостола и евангелиста Марка. До конца года остается 250 дней до конца года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 25 апреля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

Святой апостол и евангелист Марк, память которого чтят 25 апреля, был первым епископом Александрии и основателем Александрийской Церкви. Родился в Иудее, в левитской семье, имел еврейское имя Иоанн (Иоанн), а римское - Марк.

Он был сподвижником апостолов Петра и Павла, сопровождал их в миссиях и упоминается в Деяниях апостолов. По приказу Петра Марк записал свое Евангелие, которое считается вторым в Новом Завете. Его дом в Иерусалиме был местом встреч первых христиан, вероятно, именно он был юношей, который сбежал из Гефсиманского сада во время ареста Иисуса.

После мученической смерти Петра и Павла Марк проповедовал в Египте и основал христианское училище в Александрии. Он стал первым епископом этого города и активно распространял веру в Христово Воскресение. Язычники преследовали его за проповедническую деятельность, и в конце концов святого посадили в тюрьму.

Апостол погиб в тюрьме, а похоронили его в Александрии, где впоследствии над его могилой построили храм. В 820 году его мощи были перевезены в Венецию, где их торжественно поместили в собор святого Марка. Святой почитается всеми христианскими церквями, а в иконографии его символом является лев.

Святой апостол и евангелист Марк (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 25 апреля

25 апреля существовало поверье, что не стоит быть скупым - щедрость этого дня якобы привлекала будущее богатство. Люди верили: чем больше тратишь, тем больше получишь.

Также старались не выливать воду на землю, чтобы не прогневить небо. Считалось, что если пренебречь этим, дождей может не быть, потому что природа "подумает", что ей не нужно поливать землю.

В этот день особенно избегали ссор, скандалов и споров. Церковь всегда призывает к сдержанности, миру и добрым поступкам, а не к гневу или зависти.

Народные приметы предостерегают также от сплетен - они якобы способны разрушить порядок в жизни. Рекомендовали тщательно следить за словами, чтобы не навлечь неурядицы.

Лень и жадность считались особенно вредными чертами в этот день. В целом 25 апреля стремились провести в доброжелательности, искренности и с благодарным сердцем.

Народные приметы и традиции 25 апреля

Если день выдался солнечным и безоблачным - летом стоит ждать сильной жары.

Кукование кукушки считается признаком того, что заморозки уже не вернутся.

Когда радуга высоко над горизонтом - вскоре потеплеет, а если низко - погода испортится.

Яблоня еще не зацвела - урожая яблок не будет;

Теплый и звездный вечер - хороший хлебный урожай.

В народе святого Марка называли Ключником, потому что верили, что именно он открывает небо для дождя. Ему молились, чтобы избежать засухи и обеспечить достаток на поле и в хлеву.

У кого День ангела 25 апреля

25 апреля День ангела отмечают:

Марк

Сильвестр

Сергей

Василий

Тем, кто родился 25 апреля, талисманом считается гранат. Этот драгоценный камень отличается глубоким красным оттенком. С давних времен его воспринимали как символ пылких чувств и любви. Считается, что гранат помогает своему владельцу встретить настоящую любовь.