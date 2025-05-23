Праздник 23 мая: что точно нельзя делать сегодня, народные приметы

23 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святителя Михаила, епископа Синадского и преподобной Евфросинии Полоцкой. Также в этот день украинцы отмечают День героев. До конца года остается 222 дня до конца года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 23 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

В этот день чтят память преподобного Михаила, епископа Синадского, которого также называют исповедником. Он жил на территории Византийской империи в период между VII и IX веками. Еще юношей Михаил стремился к монашеской жизни, поэтому оставил мир и поселился в монастыре у Черного моря.

Здесь он отличался ревностной молитвой и тяжелым трудом, за что Господь наделил его даром творить чудеса. Известен случай, когда во время жатвы крестьяне страдали от жажды, а воды не было. Тогда Михаил обратился к Богу, и из пустой посуды неожиданно появилась вода.

Позже Михаила избрали епископом города Синада. За свою доброту, духовную мудрость и святость он снискал глубокое уважение как среди верующих, так и среди византийских императоров Никифора и Михаила. Однако когда к власти пришел император-еретик Лев Армянин, святитель был осужден и сослан в город Евдокиада, где он завершил свою жизнь в изгнании.

В этот день также почитается память преподобной Евфросинии, которая в миру носила имя Предслава. Она была дочерью полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича и потомком святого князя Владимира.

Девушка отличалась большой ученостью и красотой, и многие влиятельные семьи желали взять ее в жены. Однако Предслава выбрала другой путь - она посвятила себя Богу, вступив в монастырь.

Там она приняла монашество с именем Евфросиния и стала известной как первая женщина, которая занималась библиотечным делом. В свое свободное время она переписывала книги, что было очень непростым делом и обычно выполнялось только мужчинами. Благодаря ее труду было сохранено много ценных рукописей и памятников книжной культуры.

Каждый год 23 мая в Украине отмечают День Героев - день уважения всем, кто защищал и защищает независимость нашего государства. Это особая дата, которая олицетворяет столетие борьбы украинцев за свободу и напоминает об отваге и самопожертвовании защитников и защитниц Украины.

Святитель Михаил Синадский (фото: Pinterest)

Что нельзя делать 23 мая

В древности люди верили, что мытье волос в этот день может привести к трудностям на работе, поэтому лучше воздержаться от этой процедуры.

Также считалось, что начинать ремонтные работы сегодня - плохая идея, потому что это может навлечь неудачу или разлад в доме.

Наши предки остерегались проявлять гнев или раздражение в этот день, потому что негативные эмоции якобы "прилипают" и долго не отпускают человека.

Согласно народным приметам, переезжать в этот день - не лучшее решение, ведь день считается неблагоприятным для таких изменений, как и для разглашения своих замыслов.

Кроме того, считалось опасным занимать кому-то деньги или вещи, потому что с ними можно бессознательно передать и собственное здоровье или благосостояние.

Народные приметы и традиции 23 мая

Народные приметы этого дня тесно связывают природные явления с прогнозами погоды и урожайности.

Если уже появились оводы, то это считалось хорошим признаком - ожидается богатый урожай огурцов.

Жаркий и душный воздух утром обычно предвещает приближение непогоды.

Когда в это время расцветает боярышник, это является знаком того, что зима будет лютая и холодная.

А если повсюду заметно много муравьев - в ближайшее время дождя не будет, зато установится засушливая погода.

У кого День ангела 23 мая

23 мая День ангела отмечают

Александр

Андрей

Василий

Валерия

Геннадий

Даниил

Дмитрий

Иван

Константин

Михаил

Федор

Людям, которые появились на свет 23 мая, талисманом служит хризопраз. Это особый тип халцедона, отличающийся мягкой зеленой окраской. С давних времен считалось, что этот камень лучше всего подходит тем, кто стремится к познанию и не боится влиять на окружающий мир.