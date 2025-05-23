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Праздник 23 мая: что точно нельзя делать сегодня, народные приметы

Пятница 23 мая 2025 05:45
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Праздник 23 мая: что точно нельзя делать сегодня, народные приметы Какой праздник сегодня, 23 мая, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pexels.com)
Автор: Феликс Коркин

23 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святителя Михаила, епископа Синадского и преподобной Евфросинии Полоцкой. Также в этот день украинцы отмечают День героев. До конца года остается 222 дня до конца года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 23 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

В этот день чтят память преподобного Михаила, епископа Синадского, которого также называют исповедником. Он жил на территории Византийской империи в период между VII и IX веками. Еще юношей Михаил стремился к монашеской жизни, поэтому оставил мир и поселился в монастыре у Черного моря.

Здесь он отличался ревностной молитвой и тяжелым трудом, за что Господь наделил его даром творить чудеса. Известен случай, когда во время жатвы крестьяне страдали от жажды, а воды не было. Тогда Михаил обратился к Богу, и из пустой посуды неожиданно появилась вода.

Позже Михаила избрали епископом города Синада. За свою доброту, духовную мудрость и святость он снискал глубокое уважение как среди верующих, так и среди византийских императоров Никифора и Михаила. Однако когда к власти пришел император-еретик Лев Армянин, святитель был осужден и сослан в город Евдокиада, где он завершил свою жизнь в изгнании.

В этот день также почитается память преподобной Евфросинии, которая в миру носила имя Предслава. Она была дочерью полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича и потомком святого князя Владимира.

Девушка отличалась большой ученостью и красотой, и многие влиятельные семьи желали взять ее в жены. Однако Предслава выбрала другой путь - она посвятила себя Богу, вступив в монастырь.

Там она приняла монашество с именем Евфросиния и стала известной как первая женщина, которая занималась библиотечным делом. В свое свободное время она переписывала книги, что было очень непростым делом и обычно выполнялось только мужчинами. Благодаря ее труду было сохранено много ценных рукописей и памятников книжной культуры.

Каждый год 23 мая в Украине отмечают День Героев - день уважения всем, кто защищал и защищает независимость нашего государства. Это особая дата, которая олицетворяет столетие борьбы украинцев за свободу и напоминает об отваге и самопожертвовании защитников и защитниц Украины.

Праздник 23 мая: что точно нельзя делать сегодня, народные приметыСвятитель Михаил Синадский (фото: Pinterest)

Что нельзя делать 23 мая

В древности люди верили, что мытье волос в этот день может привести к трудностям на работе, поэтому лучше воздержаться от этой процедуры.

Также считалось, что начинать ремонтные работы сегодня - плохая идея, потому что это может навлечь неудачу или разлад в доме.

Наши предки остерегались проявлять гнев или раздражение в этот день, потому что негативные эмоции якобы "прилипают" и долго не отпускают человека.

Согласно народным приметам, переезжать в этот день - не лучшее решение, ведь день считается неблагоприятным для таких изменений, как и для разглашения своих замыслов.

Кроме того, считалось опасным занимать кому-то деньги или вещи, потому что с ними можно бессознательно передать и собственное здоровье или благосостояние.

Народные приметы и традиции 23 мая

Народные приметы этого дня тесно связывают природные явления с прогнозами погоды и урожайности.

  • Если уже появились оводы, то это считалось хорошим признаком - ожидается богатый урожай огурцов.
  • Жаркий и душный воздух утром обычно предвещает приближение непогоды.
  • Когда в это время расцветает боярышник, это является знаком того, что зима будет лютая и холодная.
  • А если повсюду заметно много муравьев - в ближайшее время дождя не будет, зато установится засушливая погода.

У кого День ангела 23 мая

23 мая День ангела отмечают

  • Александр
  • Андрей
  • Василий
  • Валерия
  • Геннадий
  • Даниил
  • Дмитрий
  • Иван
  • Константин
  • Михаил
  • Федор

Людям, которые появились на свет 23 мая, талисманом служит хризопраз. Это особый тип халцедона, отличающийся мягкой зеленой окраской. С давних времен считалось, что этот камень лучше всего подходит тем, кто стремится к познанию и не боится влиять на окружающий мир.

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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия

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