Свято 23 травня: що точно не можна робити сьогодні, народні прикмети
23 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святителя Михаїла, єпископа Синадського та преподобної Євфросинії Полоцької. Також у цей день українці відзначають День героїв. До кінця року залишається 222 дні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 23 травня і у кого День ангела.
Що за церковне свято сьогодні
Цього дня вшановують пам’ять преподобного Михаїла, єпископа Синадського, якого також називають сповідником. Він жив на території Візантійської імперії в період між VII та IX століттями. Ще юнаком Михаїл прагнув чернечого життя, тому залишив світ і оселився в монастирі біля Чорного моря.
Тут він відзначався ревною молитвою та тяжкою працею, за що Господь наділив його даром творити чуда. Відомий випадок, коли під час жнив селяни страждали від спраги, а води не було. Тоді Михаїл звернувся до Бога, і з порожнього посуду несподівано з’явилася вода.
Пізніше Михаїла обрали єпископом міста Синад. За свою доброту, духовну мудрість і святість він здобув глибоку повагу як серед вірян, так і серед візантійських імператорів Никифора й Михайла. Однак коли до влади прийшов імператор-єретик Лев Вірменин, святителя було засуджено і заслано до міста Євдокіада, де він завершив своє життя у вигнанні.
У цей день також вшановується пам’ять преподобної Євфросинії, яка в миру носила ім’я Предслава. Вона була донькою полоцького князя Георгія (Святослава) Всеславича і нащадком святого князя Володимира.
Дівчина вирізнялася великою вченістю та красою, і багато впливових родин бажали взяти її за дружину. Однак Предслава обрала інший шлях - вона присвятила себе Богові, вступивши до монастиря.
Там вона прийняла чернецтво з іменем Євфросинія і стала знаною як перша жінка, яка займалася бібліотечною справою. У свій вільний час вона переписувала книги, що було дуже непростою справою і зазвичай виконувалось лише чоловіками. Завдяки її праці було збережено багато цінних рукописів та пам’яток книжкової культури.
Щороку 23 травня в Україні відзначають День Героїв - день шани всім, хто боронив і боронить незалежність нашої держави. Це особлива дата, яка уособлює століття боротьби українців за волю та нагадує про відвагу й самопожертву захисників і захисниць України.
Святитель Михаїл Синадський (фото: Pinterest)
Що не можна робити 23 травня
У давнину люди вірили, що миття волосся у цей день може призвести до труднощів на роботі, тому краще утриматися від цієї процедури.
Також вважалося, що починати ремонтні роботи сьогодні - погана ідея, бо це може накликати невдачу або розлад у домі.
Наші пращури остерігалися виявляти гнів чи роздратування в цей день, бо негативні емоції нібито "прилипають" і довго не відпускають людину.
Згідно з народними прикметами, переїжджати цього дня - не найкраще рішення, адже день вважається несприятливим для таких змін, як і для розголошення своїх задумів.
Крім того, вважалося небезпечним позичати комусь гроші чи речі, бо з ними можна несвідомо передати й власне здоров’я або добробут.
Народні прикмети і традиції 23 травня
Народні прикмети цього дня тісно пов’язують природні явища з прогнозами погоди та врожайності.
- Якщо вже з’явилися оводи, то це вважалося доброю ознакою - очікується багатий урожай огірків.
- Спекотне й задушливе повітря зранку зазвичай передвіщає наближення негоди.
- Коли в цей час розквітає глід, це є знаком того, що зима буде люта й холодна.
- А якщо повсюди помітно багато мурашок - найближчим часом дощу не буде, натомість встановиться посушлива погода.
У кого День ангела 23 травня
23 травня День ангела відзначають
- Олександр
- Андрій
- Василь
- Валерія
- Геннадій
- Данило
- Дмитро
- Іван
- Костянтин
- Михайло
- Федір
Людям, які з’явилися на світ 23 травня, талісманом слугує хризопраз. Це особливий тип халцедону, що вирізняється м’яким зеленим забарвленням. З давніх часів вважалося, що цей камінь найкраще підходить тим, хто прагне пізнання та не боїться впливати на навколишній світ.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія