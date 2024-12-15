Красный маникюр - роскошный вариант к Рождеству и Новому году: подборка праздничных дизайнов
Красный маникюр - это идеальный выбор для праздничных дней, особенно для Рождества и Нового года. Этот цвет символизирует страсть, яркость и торжественность, что делает его отличным акцентом для новогодних образов.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас стильные идеи красного маникюра в новогодней тематике.
Классический красный лак
Если вы предпочитаете минимализм, классический однотонный красный маникюр всегда актуален. Выбирайте оттенки, которые вам нравятся: от насыщенного алого до темного бордо. Это будет выглядеть элегантно и стильно, и идеально подойдет как для рабочего дня, так и для вечерних мероприятий.
Красный маникюр на Новый год 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)
Красный с золотыми акцентами
Золото - это символ роскоши и праздника. Добавьте золотые элементы на кончики ногтей (френч в красном и золотом исполнении), нанесите золотую фольгу или создайте акценты с помощью золотых блесток. Такой маникюр будет выглядеть очень эффектно и подходит для новогодних вечеринок.
Красный с золотом (фото: instagram.com/heygreatnails, instagram.com/pop_polished)
Красный и белый
Белый цвет идеально сочетается с красным, создавая свежий и праздничный образ. Попробуйте добавить на ногти снежинки, узоры в виде снежных завихрений или даже миниатюрные елочки. Этот дизайн будет особенно актуален для Рождества.
Красный с белым (фото: instagram.com/heygreatnails)
Красный с серебром
Серебро, блестки и стразы - отличное дополнение к красному маникюру. Вы можете украсить ногти серебряными линиями, создать акценты с помощью блестящих страз или выбрать переливающийся серебристый лак. Такой маникюр подчеркнет вашу утонченность и будет ярким украшением праздничного образа.
Красный с серебром и узором (фото: instagram.com/heygreatnails)
Красный маникюр с тематическими рисунками
Добавьте к маникюру рождественские или новогодние элементы - елки, звезды, снежинки, шары. Это создаст уникальный и праздничный образ. Можно выбрать тонкие линии, создавая геометрические узоры, или более яркие и заметные изображения для акцентных ногтей.
Красный маникюр с узорами (фото: instagram.com/melanated.mani / instagram.com/nailsby.hails)
Рождественский френч
Френч с красными кончиками идеально подойдет для праздников. Вы можете добавить золотые или серебряные линии, украсить ногти маленькими стразами или использовать лак с блестками для легкого сияния.
Френч с рождественскими мотивами (фото: instagram.com/heygreatnails)
Красный с акцентами на одном или нескольких ногтях
Вы можете сделать красный маникюр с акцентами: например, на одном или двух ногтях сделать узор, инкрустацию стразами, блики фольгой, а остальные оставить однотонными. Это добавит интересный и утонченный элемент в ваш образ.
Вариант интересного нейл-арта (фото: instagram.com/pop_polished)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы: Aistė Haas, Melanated Mani aka Anna, Hailey Lloyd, franci.