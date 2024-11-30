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Какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025: фото

Суббота 30 ноября 2024 14:30
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Какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025: фото Темно-зеленый маникюр на Новый год (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Зеленый маникюр - это отличный выбор для празднования Нового года-2025. Этот цвет ассоциируется с символами природы, а в некоторых культурах - с богатством и процветанием. Кроме того, такой нейл-арт можно разнообразить с помощью различных декоративных элементов, чтобы сделать образ еще более праздничным и уникальным.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие варианты нейл-арта сделать в таком оттенке.

Классический темно-зеленый

Глубокие и насыщенные оттенки темного-зеленого создают элегантный и роскошный вид. Такой маникюр можно сделать однотонным или дополнить золотыми или серебряными блестками, стразами или фольгой для создания более праздничного эффекта.

Какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025: фото

Темно-зеленый маникюр (коллаж: РБК-Украина)

Зеленый маникюр и животный принт

Зеленый маникюр в сочетании с животным принтом - это яркое и стильное решение для новогоднего праздника. Животный принт добавляет маникюру экстравагантности и динамичности, а зеленый цвет будет подчеркивать его необычность и свежесть. Это может быть леопардовый принт, имитация панциря черепахи или же шкуры змеи.

Какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025: фото

Вариант нестандартного маникюра (фото: instagram.com/overglowedit)

Изумрудный маникюр

Переливающийся темно-зеленый маникюр будет выглядеть особенно эффектно, создавая загадочное сияние, которое прекрасно подойдет для зимнего праздника. Его можно сделать с помощью эффекта омбре, а также добавить золотые или серебряные акценты (например, линии, точки или фольгу).

Какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025: фото

Изумрудный маникюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Градиентный маникюр

Если вам нравится более сдержанный стиль, можно выбрать зеленый для кончиков ногтей. При этом каждый ноготь можно покрыть другим оттенком. Такой маникюр можно дополнить мелкими блестками или рисунками, чтобы подчеркнуть новогоднюю атмосферу.

Какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025: фото

Французский маникюр (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Маникюр со снежинками

Если вам нравится современный стиль, можно сделать маникюр в темно-зеленых оттенках с геометрическими узорами, например, снежинками, треугольниками, полосками или точками. Это будет выглядеть стильно и актуально.

Какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025: фото

Вариант стильного маникюра (фото: instagram.com/nylove_nail)

Зеленый с золотыми акцентами

Золотые элементы в сочетании с насыщенным зеленым цветом выглядят великолепно для новогоднего маникюра. Это могут быть золотые полоски, фольга, а также различные праздничные элементы (например, звезды или елочные игрушки).

Какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025: фото

Зеленый с золотом (фото: instagram.com/nylove_nail)

Зеленый французский маникюр

Такой маникюр будет выглядеть элегантно и стильно, а для дополнительного новогоднего шарма можно добавить акценты в виде блесток или страз.

Какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025: фото

Французский маникюр (фото: instagram.com/melanated.mani)

Ранее мы рассказали про нежный "френч" с праздничными элементами.

Также читайте, что надеть на Новый год 2025.

Для написания материала были использованы страницы Instagram: Melanie Graves, Aistе Haas, Phoebe Cascarina, Melanated Mani aka Anna.

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