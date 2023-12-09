День святой Анны: главные запреты праздника, традиции и сильнейшая молитва
9 декабря по новому церковному календарю христиане чтят память о Святой Анне и непорочном зачатии Пресвятой Богородицы. По старому стилю в этот день чествовали Георгия Победителя.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Святая Анна была матерью Богородицы Девы Марии. Согласно преданию, Анна происходила из рода царя Давида, она отличалась благочестием и милосердием к нищим. Долгое время она с мужем Иоакимом не имела детей, в то время это было позором. Супруги упорно молились Богу, чтобы он послал им ребенка.
Однажды ангел явился перед Анной и возвестил ей благую весть, что под сердцем она носит своего первенца. После этого женщина поспешила в Иерусалим, чтобы поблагодарить Бога. Там она встретила своего мужа, у которого тоже было подобное видение. В следующем году 9 сентября у пары родилась святая Мария, которая потом стала матерью Иисуса Христа.
В народе в этот день много примет были связанны именно с беременными. Считалось, что все, что будущая мама делала в течение дня, отразится на ее ребенке. Если женщина будет раздувать огонь, то на младенце из-за этого появится красная отметина. А если будет шить и у нее запутаются нити - ребенок будет окутан пуповиной.
Приметы дня
- если сегодня светлая и солнечная погода, то на Новый год будет мороз, а в следующем году - хороший урожай
- иней на деревьях - будет оттепель
- какой будет погода в этот день до полудня, такой она будет и до конца декабря
- если идет дождь, то весной ожидайте холодов
- безветренный и тихий день - в следующем году будет хороший урожай фруктов
Что сегодня нельзя делать
- беременным в этот день нельзя есть мясные и жирные блюда
- выполнять любую работу, разжигать огонь
- не стоит без необходимости выходить из дома. В древности верили, что по вечерам дикие звери собираются в стаи и нападают на людей
- женщинам нельзя шить, вязать и заниматься каким-либо рукоделием
День ангела сегодня празднуют: Владимир, Василий, Александр, Степан, Анна, Ефросинья.
Главная молитва дня
"Просим Тебя в повиновении, святая Анна, будь нашей Мамой перед Богом и нашим Отцом.
Мы имеем к Тебе особое упование и верим, что Бог выслушает наши молитвы, если Ты их вознесешь перед престолом Всевышнего. Именно потому, что Бог Тебя избрал на Маму Матери Своего Сына, Ты можешь все легко получить от Него. А так как Бог выслушал все Твои просьбы, когда Ты жила на земле, не откажет Тебе и сегодня ни в чем, о чем Ты будешь просить.
Выслушай нас ныне, наша возлюбленная Мамочка, святая Анна, и умоляй нам покровительство Твоей Дочери, Пресвятой Девы Марии, да вашими святыми молитвами Господь простит нам грехи свободные и несвободные, да дарит здоровье и благоденствие, да дарит исцеление всем немощным и больным, да благословит всех детей, да дарит мир семьям и всей Родине нашей, да благословит нас всем нужным в жизни земной и для обретения спасения вечного. А мы не сомневаемся, что будем выслушаны ради Твоей просьбы через заслуги Твоего внука, нашего Спасителя, Иисуса Христа". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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