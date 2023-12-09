День святої Анни: головні заборони свята, традиції і найсильніша молитва

9 грудня за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять про Святу Анну та непорочне зачаття пресвятої Богородиці. За старим стилем у цей день вшановували Георгія Переможця.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Свята Анна була матір'ю Богородиці Діви Марії. Згідно із переказами, Анна походила з роду царя Давида, вона відзначалася побожністю і милосердям до вбогих. Довгий час вона із чоловіком Йоакимом не мала дітей, у ті це часи це було ганьбою. Подружжя наполегливо молилося Богу, щоб він послав їм дитя.

Одного дня ангел явився перед Анною і сповістив їй благу вість, що під серцем вона носить свого первістка. Після цього жінка поспішила до Єрусалима, щоб подякувати Богу. Там вона зустріла свого чоловіка, який теж мав подібне видіння. Наступного року 9 вересня у пари народилася свята Марія, яка згодом стала матір'ю Ісуса Христа.

У народі в цей день багато прикмет пов'язано саме із вагітними. Вважалося, що все, що майбутня мати робила протягом дня, відіб'ється на її дитині. Якщо жінка роздмухуватиме вогонь, то на немовляті через це з'явиться червона мітка. А якщо буде шити і у неї заплутаються нитки - дитина буде оповита пуповиною.

Прикмети дня

якщо сьогодні світла і сонячна погода, то на Новий рік буде мороз, а наступного року - гарний врожай

іній на деревах - буде відлига

якою буде погода в цей день до полудня, такою вона буде і до кінця грудня

якщо йде дощ, то навесні очікуйте холодів

безвітряний і тихий день - наступного року буде хороший врожай садовини

Що сьогодні не можна робити

вагітним у цей день не можна їсти м'ясні та жирні страви

виконувати будь-яку роботу, розпалювати вогонь

не варто без нагальної потреби виходити з дому. У давнину вірили, що вечорами дикі звірі збираються в зграї й нападають на людей

жінкам не можна шити, в'язати і займатись будь-яким рукоділлям

День ангела сьогодні святкують: Володимир, Василь, Олександр, Степан, Анна, Єфросинія.

Головна молитва дня