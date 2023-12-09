День святої Анни: головні заборони свята, традиції і найсильніша молитва
9 грудня за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять про Святу Анну та непорочне зачаття пресвятої Богородиці. За старим стилем у цей день вшановували Георгія Переможця.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
Свята Анна була матір'ю Богородиці Діви Марії. Згідно із переказами, Анна походила з роду царя Давида, вона відзначалася побожністю і милосердям до вбогих. Довгий час вона із чоловіком Йоакимом не мала дітей, у ті це часи це було ганьбою. Подружжя наполегливо молилося Богу, щоб він послав їм дитя.
Одного дня ангел явився перед Анною і сповістив їй благу вість, що під серцем вона носить свого первістка. Після цього жінка поспішила до Єрусалима, щоб подякувати Богу. Там вона зустріла свого чоловіка, який теж мав подібне видіння. Наступного року 9 вересня у пари народилася свята Марія, яка згодом стала матір'ю Ісуса Христа.
У народі в цей день багато прикмет пов'язано саме із вагітними. Вважалося, що все, що майбутня мати робила протягом дня, відіб'ється на її дитині. Якщо жінка роздмухуватиме вогонь, то на немовляті через це з'явиться червона мітка. А якщо буде шити і у неї заплутаються нитки - дитина буде оповита пуповиною.
Прикмети дня
- якщо сьогодні світла і сонячна погода, то на Новий рік буде мороз, а наступного року - гарний врожай
- іній на деревах - буде відлига
- якою буде погода в цей день до полудня, такою вона буде і до кінця грудня
- якщо йде дощ, то навесні очікуйте холодів
- безвітряний і тихий день - наступного року буде хороший врожай садовини
Що сьогодні не можна робити
- вагітним у цей день не можна їсти м'ясні та жирні страви
- виконувати будь-яку роботу, розпалювати вогонь
- не варто без нагальної потреби виходити з дому. У давнину вірили, що вечорами дикі звірі збираються в зграї й нападають на людей
- жінкам не можна шити, в'язати і займатись будь-яким рукоділлям
День ангела сьогодні святкують: Володимир, Василь, Олександр, Степан, Анна, Єфросинія.
Головна молитва дня
"Просимо Тебе в покорі, свята Анно, будь нашою Ненькою перед Богом і нашим Отцем.
Ми маємо до Тебе особливе уповання й віримо, що Бог вислухає наші молитви, якщо Ти їх піднесеш перед престіл Всевишнього. Саме тому, що Бог Тебе вибрав на Неньку Матері Свого Сина, Ти можеш все легко одержати від Нього. А так як Бог вислухав всі Твої просьби, коли Ти жила на землі, не відмовить Тобі й сьогодні ні в чому, про що Ти просити будеш.
Вислухай нас нині, наша люба Ненько, свята Анно, і виблагай нам заступництво Твоєї Доні, Пресвятої Діви Марії, хай Вашими святими молитвами Господь простить нам гріхи вільні і невільні, хай дарує здоров’я та благоденство, хай дарує зцілення всім немічним і хворим, хай благословить всіх діточок, хай дарує мир родинам і всій Батьківщині нашій, та благословить нас всім потрібним в житті земному і для здобуття спасіння вічного. А ми не сумніваємося, що будемо вислухані задля Твого прохання через заслуги Твого онука, нашого Спасителя, Ісуса Христа". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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