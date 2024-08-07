RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 8 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Церковный праздник 8 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Завтра, 8 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого исповедника Эмилиана и святых мучеников Елевтерия и Леонида по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Святой Эмилиан

Святитель Эмилиан, епископ Кизицкий, известен своей преданностью православной вере в период царствования императора Льва Армянина, правившего с 813 по 820 год. Лев Армянин, известный своей враждебностью к святыням, организовал встречу с епископами, на которой потребовал отказаться от почитания святых икон.

Святитель Эмилиан заявил императору, что вопрос иконочтения следует решать не во дворце, а в Церкви, где его могут обсудить духовные лица. Эта решительность привела к тому, что в 815 году Святитель Эмилиан был заключен за его непоколебимую веру.

Во время заключения святитель продолжал исповедовать православие до конца своей жизни, став символом стойкости и преданности веры.

О мучениках Елевтерия и Леонида

Святой Елевтерий был епископом в Иллирии, на территории современной Албании. Он активно проповедовал христианство и привел много людей к вере.

Римский правитель Адриан не одобрял это и отдал приказ арестовать Елевтерия. Его жестоко пытали, но он не отрекся от своей веры. В конце его казнили, отрубив голову.

Святой мученик Леонид, хотя и неизвестно, когда он родился, также был важной фигурой в церкви. Во время гонений на христиан его арестовали и пытали за отказ отречься от веры. Он остался непоколебимым и умер мученической смертью.

Что нельзя делать завтра, 8 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Заниматься домашними делами
  • Держать в руках острые предметы
  • Жаловаться на судьбу.

Наши предки приметили, что наши предки в этот день следят за облаками.

Также не нужно идти на важную встречу или свидание против ветра, считается, что тогда день закончится разочарованием.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Дождь - к осени будет много осадков
  • Весь день хорошая погода - сентябрь будет солнечным 
  • К утру появился иней - к хорошему урожаю следующего года
  • Цветы не открывают бутоны - надвигается непогода
  • Лягушки вылезли из воды и громко кричат - к дождю.

В старину 8 августа было принято собирать целебные травы. Считалось, что до рассвета они приобретают еще большие целебные свойства, чем обычно.

Раньше август был особенным для украинского народа, поскольку ассоциировался с активным сбором урожая. Люди собирали свежие ягоды, ранние овощи и орехи, а затем пекли из них пироги и приглашали гостей.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Николай, Федор, Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День войск связи в Украине
  • Всемирный день кошек
  • Международный день альпинизма
  • Всемирный день офтальмологии.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

Также читайте какие вещи положить под подушку, чтобы привлечь удачу и счастье.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПраздникиЦерковный календарь