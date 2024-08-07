Праздник 8 июля: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Святой Эмилиан

Святитель Эмилиан, епископ Кизицкий, известен своей преданностью православной вере в период царствования императора Льва Армянина, правившего с 813 по 820 год. Лев Армянин, известный своей враждебностью к святыням, организовал встречу с епископами, на которой потребовал отказаться от почитания святых икон.

Святитель Эмилиан заявил императору, что вопрос иконочтения следует решать не во дворце, а в Церкви, где его могут обсудить духовные лица. Эта решительность привела к тому, что в 815 году Святитель Эмилиан был заключен за его непоколебимую веру.

Во время заключения святитель продолжал исповедовать православие до конца своей жизни, став символом стойкости и преданности веры.

О мучениках Елевтерия и Леонида

Святой Елевтерий был епископом в Иллирии, на территории современной Албании. Он активно проповедовал христианство и привел много людей к вере.

Римский правитель Адриан не одобрял это и отдал приказ арестовать Елевтерия. Его жестоко пытали, но он не отрекся от своей веры. В конце его казнили, отрубив голову.

Святой мученик Леонид, хотя и неизвестно, когда он родился, также был важной фигурой в церкви. Во время гонений на христиан его арестовали и пытали за отказ отречься от веры. Он остался непоколебимым и умер мученической смертью.

Что нельзя делать завтра, 8 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Заниматься домашними делами

Держать в руках острые предметы

Жаловаться на судьбу.

Наши предки приметили, что наши предки в этот день следят за облаками.

Также не нужно идти на важную встречу или свидание против ветра, считается, что тогда день закончится разочарованием.

Народные приметы и традиции этого дня

Дождь - к осени будет много осадков

Весь день хорошая погода - сентябрь будет солнечным

К утру появился иней - к хорошему урожаю следующего года

Цветы не открывают бутоны - надвигается непогода

Лягушки вылезли из воды и громко кричат - к дождю.

В старину 8 августа было принято собирать целебные травы. Считалось, что до рассвета они приобретают еще большие целебные свойства, чем обычно.

Раньше август был особенным для украинского народа, поскольку ассоциировался с активным сбором урожая. Люди собирали свежие ягоды, ранние овощи и орехи, а затем пекли из них пироги и приглашали гостей.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Николай, Федор, Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: