Свято 8 липня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Святий Еміліян

Святитель Еміліян, єпископ Кизицький, відомий своєю відданістю православній вірі в період царювання імператора Льва Вірменина, який правив з 813 по 820 рік. Лев Вірменин, відомий своєю ворожістю до святинь, організував зустріч з єпископами, на якій вимагав їх відмовитися від шанування святих ікон.

Святитель Еміліян заявив імператору, що питання іконошанування слід вирішувати не в палаці, а в Церкві, де його можуть обговорити духовні особи. Ця рішучість привела до того, що у 815 році Святителя Еміліяна було ув’язнено за його непохитну віру.

Під час ув’язнення святитель продовжував сповідувати православ’я до самого кінця свого життя, ставши символом стійкості та відданості віри.

Про мучеників Єлевтерія і Леоніда

Святий Єлевтерій був єпископом у місті Іллірія, на території сучасної Албанії. Він активно проповідував християнство і привів багато людей до віри.

Римський імператор Адріан не схвалював це і наказав заарештувати Єлевтерія. Його жорстоко катували, але він не зрікся своєї віри. У кінці його стратили, відрубавши голову.

Святий мученик Леонід, хоча і не відомо, коли він народився, також був важливою фігурою в церкві. Під час гонінь на християн його арештували і катували за відмову зректися віри. Він залишився непохитним і помер мученицькою смертю.

Що не можна робити завтра, 8 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Сваритися та лихословити

Займатися хатніми справами

Тримати в руках гострі предмети

Бідкатися на долю.

Наші пращури не зачиняли вхідні двері на замок цього дня, адже вважали, що тоді щастя не зможе зайти до будинку.

Також не треба йти на важливу зустріч або на побачення проти вітру, вважається, що тоді день закінчиться розчаруванням.

Народні прикмети і традиції цього дня

Дощить - до осені буде багато опадів

Весь день гарна погода - вересень буде сонячним

На ранок з’явився іній - до гарного врожаю наступного року

Квіти не відкривають бутони - насувається негода

Жаби вилізли з води та голосно кричать - до дощу.

У старі часи 8 серпня було заведено збирати цілющі трави. Вважалося, що до світанку вони набувають ще більших цілющих властивостей, аніж зазвичай.

Раніше серпень був особливим для українського народу, оскільки асоціювався з активним збором врожаю. Люди збирали свіжі ягоди, ранні овочі та горіхи, а потім пекли з них пироги та запрошували гостей.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Микола, Федір, Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: