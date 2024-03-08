Праздник 8 марта: что лучше не делать в этот день, а что означает увидеть птицу в небе
8 марта 2024 года в православном календаре день памяти святого Феофилакта исповедника.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История и традиции дня
Феофилакт был преданным учеником Тарасия и, получив благословение патриарха, отправился в монастырь на берегу Черного моря. Там он постоянно молился и исповедовал Слово Божие, получая за это дар чудеса. Позже ему был вручен епископский сан.
После возвращения иконоборца Льва V Армянина на трон, повлекшее новый разгон ереси, даже патриарх Никифор не смог повлиять на императора. В ходе переговоров, в которых принял участие и Феофилакт, он открыто высмеивал еретиков. За это его отправили в дальнюю крепость, где он провел 30 лет и умер тихо в старости.
Согласно народным поверьям, с теплых краев уже начинают возвращаться первые перелетные птицы. Увидеть их в небе – к большому счастью и радости в течение всего года.
Что нельзя делать в этот день
Не следует погружаться в отрицательные мысли и печальное соображение.
Важно избегать унылого настроения, поскольку оно может определить характер остального года.
Не рекомендуется разрешать конфликты, кричать или ругаться, старанием удерживайте положительный тон.
Главные приметы дня
- смотрели, какой сегодня день: уже вернулись домой жаворонки – будет теплой весна;
- днем сильный туман – ждите заморозки;
- с южной стороны много птичьих гнезд – лето будет холодным;
- какая погода – такой она будет все три летних месяца.
У кого сегодня День ангела: Афанасий, Дементий, Лазарь, Ян, Владимир.
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