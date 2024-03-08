Праздник 8 марта: что лучше не делать в этот день, а что означает увидеть птицу в небе

8 марта 2024 года в православном календаре день памяти святого Феофилакта исповедника.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История и традиции дня

Феофилакт был преданным учеником Тарасия и, получив благословение патриарха, отправился в монастырь на берегу Черного моря. Там он постоянно молился и исповедовал Слово Божие, получая за это дар чудеса. Позже ему был вручен епископский сан.

После возвращения иконоборца Льва V Армянина на трон, повлекшее новый разгон ереси, даже патриарх Никифор не смог повлиять на императора. В ходе переговоров, в которых принял участие и Феофилакт, он открыто высмеивал еретиков. За это его отправили в дальнюю крепость, где он провел 30 лет и умер тихо в старости.

Согласно народным поверьям, с теплых краев уже начинают возвращаться первые перелетные птицы. Увидеть их в небе – к большому счастью и радости в течение всего года.

Что нельзя делать в этот день

Не следует погружаться в отрицательные мысли и печальное соображение.

Важно избегать унылого настроения, поскольку оно может определить характер остального года.

Не рекомендуется разрешать конфликты, кричать или ругаться, старанием удерживайте положительный тон.

Главные приметы дня

смотрели, какой сегодня день: уже вернулись домой жаворонки – будет теплой весна;

днем сильный туман – ждите заморозки;

с южной стороны много птичьих гнезд – лето будет холодным;

какая погода – такой она будет все три летних месяца.

У кого сегодня День ангела: Афанасий, Дементий, Лазарь, Ян, Владимир.