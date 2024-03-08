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Свято 8 березня: що краще не робити цього дня, що означає побачити птаха в небі

П'ятниця 08 березня 2024 06:00
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Свято 8 березня: що краще не робити цього дня, що означає побачити птаха в небі Фото: Яке церковне свято 8 березня (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

8 березня 2024 року в православному календарі день пам’яті святого Феофілакта сповідника.

Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія та традиції дня

Феофілакт був відданим учнем Тарасія і, отримавши благословення патріарха, вирушив до монастиря на березі Чорного моря. Там він постійно молився і сповідував Боже Слово, отримуючи за це дар дивотворення. Пізніше йому було вручено єпископський сан.

Після повернення іконоборця Лева V Вірменина на трон, що спричинило новий розгін єресії, навіть патріарх Никифор не зміг вплинути на імператора. У ході переговорів, в яких взяв участь і Феофілакт, він відкрито висміював єретиків. За це його відправили до далекої фортеці, де він провів 30 років і помер тихо в старості.

Згідно з народними повір'ями, з вирію вже починають повертатися перші перелітні птахи. Побачити їх у небі - до великого щастя і радості протягом всього року.

Що не можна робити цього дня

Не слід занурюватися в негативні думки та сумне міркування.

Важливо уникати сумовитого настрою, оскільки він може визначити характер решти року.

Не рекомендується вирішувати конфлікти, кричати або лаятися, старанням утримуйте позитивний тон.

Головні прикмети дня

  • дивилися, який сьогодні день: вже повернулися додому жайворонки — буде теплою весна;
  • вдень сильний туман - чекайте на заморозки;
  • з південного боку багато пташиних гнізд - літо буде холодним;
  • яка погода - такою вона буде всі три літні місяці.

У кого сьогодні День ангела: Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.

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