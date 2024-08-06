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Праздник 7 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Вторник 06 августа 2024 22:40
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Праздник 7 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела Церковный праздник 7 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Завтра, 7 августа, праздник - православные украинцы чтят память мученика Дометия Персянина и преподобного Пимена Постника, игумена Печерского по новому церковному календарю. В народе этот день называли праздников Марины-Пимены.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Преподобный Дометий Персянин

Преподобный Дометий жил в IV веке и происходил из персидского рода. Он принял христианство и переехал в Низибию, где крестился и стал монахом. Позже Дометий перебрался в другой монастырь в Феодосиополе, где под руководством строгого аскета Нурвела соблюдал жесткие посты.

Затем святой отправился в пустыню Сирии, где поселился в пещере вместе с двумя учениками. Его преданность и святость привлекли внимание местных жителей, и многие приходили к нему с помощью и исцеления. Дометий также обратил в христианство многих язычников.

В 363 году, когда император Юлиан Отступник с войсками находился в регионе, его солдаты обнаружили Дометия и его учеников и забили их камнями.

Печерский игумен Пимен Посник

Преподобный Пимен Посник, игумен Киево-Печерского монастыря, жил в XI веке и отличался своей несокрушимой верой и стойкостью. Известный своими тяжкими страданиями, Пимен просил Бога не снимать его болезни, а дал ему возможность остаться в монастыре и принять постриг.

После пострига он провел много лет в больших мучениях, переносимых с большой терпимостью и смирением. Его страдания были настолько тяжелы, что даже служители часто оставляли его без пищи и воды, но он принимал это как часть своего служения Богу.

Перед своей смертью Пимен, согласно обещаниям ангелов, через три дня выздоровел и приготовил место для своего погребения. Он простился с братией, причастился и сам принес гроб к месту, где должен быть похоронен. В день его кончины на трапезе появились три огненных столба, подтвердив его святость.

Мощи преподобного Пимена покоятся в пещерах Антониев Киево-Печерской лавры.

Праздник 7 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Киево-Печерская Лавра (изображение: Википедия)

Что нельзя делать завтра, 7 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Выходить вечером на улицу, можете заболеть
  • Думать о будущем или что-то планировать
  • Есть мясные продукты и пить алкоголь.

Наши предки считали, что в этот день следует относиться к аистам с особым уважением. Если сегодня оскорблять этих птиц или как-то навредить им - можно привлечь болезни и несчастья в свой дом.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром замерзла роса - ждите холодной зимы
  • Яркий восход солнца - к дождю
  • Туман рассеялся с восходом солнца - погода будет хорошей
  • Пауки спрятались - надвигается непогода
  • На вечернем небе появилась радуга - будет тепло
  • Аисты собираются в стаи - к ранней осени
  • Идет дождь - до конца лета будет много осадков.

Раньше праздновали день Маринин день (также называли Анна Летняя, Анна Зимоуказательница, Холодница). Наши предки считали, что это последний день лета, назавтра уже будет царить осень.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Дмитрий, Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Иван, Михаил, Петр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День профессионального оратора
  • День маяка
  • День сбора звезд
  • День бессмысленной упаковки.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.

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