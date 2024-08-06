Свято 7 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Завтра, 7 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять мученика Дометія Персянина та преподобного Пимена Постника, ігумена Печерського за новим церковним календарем. У народі цей день називають святом Марини-Пімени.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Преподобний Дометій Персянин

Преподобний Дометій жив у IV столітті та походив із перського роду. Він прийняв християнство і переїхав до Нізібії, де хрестився і став монахом. Пізніше Дометій перебрався до іншого монастиря в Феодосиополі, де під керівництвом суворого аскета Нурвела дотримувався жорстких постів.

Згодом святий вирушив у пустелю Сирії, де оселився у печері разом з двома учнями. Його відданість і святість привернули увагу місцевих жителів, і багато хто приходив до нього за допомогою та зціленням. Дометій також навернув до християнства багатьох язичників.

У 363 році, коли імператор Юліан Відступник з військами перебував у регіоні, його солдати знайшли Дометія і його учнів і забили їх камінням.

Печерський ігумен Пимен Посник

Преподобний Пимен Посник, ігумен Києво-Печерського монастиря, жив у XI столітті і відзначався своєю незламною вірою та стійкістю. Відомий своїми тяжкими стражданнями, Пимен просив Бога не знімати його хвороби, а натомість дав йому можливість залишитися в монастирі та прийняти постриг.

Після постригу він провів багато років у великих муках, які переносив з великою терпимістю та смиренням. Його страждання були настільки важкими, що навіть служителі часто залишали його без їжі та води, але він приймав це як частину свого служіння Богу.

Перед своєю смертю Пимен, згідно з обіцянками ангелів, за три дні одужав і приготував місце для свого поховання. Він попрощався з братією, причастився та сам приніс гроб до місця, де мав бути похований. В день його кончини на трапезі з'явилися три вогняні стовпи, підтвердивши його святість.

Мощі преподобного Пимена спочивають у Антонієвих печерах Києво-Печерської лаври.

Києво-Печерська Лавра (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити завтра, 7 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Виходити ввечері на вулицю, можете захворіти

Думати про майбутнє чи щось планувати

Їсти м’ясні продукти і вживати алкоголь.

Наші предки вважали, що цього дня слід ставитися до лелек з особливою пошаною. Якщо сьогодні ображати цих птахів або якось зашкодити їм - можна привабити хвороби та нещастя у свій дім.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку замерзла роса - чекайте на холодну зиму

Яскравий схід сонця - до дощу

Туман розсіявся зі сходом сонця - погода буде гарною

Павуки поховалися - насувається негода

На вечірньому небі з’явилася веселка - буде тепло

Лелеки збираються у зграї- до ранньої осені

Іде дощ - до кінця літа буде багато опадів.

Раніше святкували день Маринин день (також називали Анна Літня, Анна Зимовказівниця, Холодниця). Наші пращури вважали, що це останній день літа, назавтра вже пануватиме осінь.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Дмитро, Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Іван, Михайло, Петро.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: